KI-gestützte Tiefenreinigung mit dem neuen Saugroboter Freo Z10 Ultra von Narwal

Wir haben den Saugroboter Freo Z10 Ultra in einer 75 Quadratmeter großen Fünfzimmer-Wohnung mit vielen kleinen Nischen ausprobiert und waren ziemlich beeindruckt von der „Intelligenz“ des KI-gestützten Saugroboters. Der Zusammenbau des Geräts dauerte keine 10 Minuten. Dann den Saugroboter im WLAN anmelden, dazu die Narwal-App runterladen und die Smartphone-App über Bluetooth mit dem Saugroboter verbinden. In der App lässt sich das Gerät bei der ersten Benutzung einfach hinzufügen und danach von überall steuern – auch von unterwegs.

Nach dem Aufladen des Saugroboters in der Basisstation schickten wir das Gerät los, um zunächst selbständig die Wohnung zu kartieren. Dazu bewegte er sich komplett von alleine durch alle Zimmer, scannte die Räume entlang der Mauern, Regale und sonstigen Möbel. Die „Karte“ der Wohnung wurde sofort in der App abgebildet. Die einzelnen Zimmer lassen sich benennen. So könnte man später den Saugroboter auch gezielt in ein bestimmtes Zimmer schicken.

Komplette Steuerung des Saugroboters über die App

Dann konnte es mit dem Saugen und Wischen losgehen, wobei sich in der App einstellen lässt, welche Arbeiten der Saugroboter durchführen soll: nur Saugen, Saugen und anschließend Wischen oder erst Wischen und dann Saugen. In der App lässt sich dann auch ein „Arbeitsplan“ für den Saugroboter definieren, also wann er welche Arbeit erledigen soll. Dazu muss man nicht in der Wohnung sein. Er macht den Job auch allein.

In der App wird immer genau angezeigt, was er gerade macht. Dazu sieht man auf dem Wohnungsplan in Echtzeit, wo der Saugroboter gerade unterwegs ist. Je nach Verschmutzungsgrad des Bodens fährt er zwischendurch von allein in die Basisstation, wo die beiden Wischmopps gereinigt werden, das Schmutzwasser in den entsprechenden Behälter in der Basisstation gepumpt wird und Frischwasser aus dem Frischwasserbehälter „nachgetankt“ wird. Ist der Frischwassertank leer, beendet der Saugroboter seine Arbeit. Daher ein wichtiger Tipp: Vor Verlassen der Wohnung den Wassertank auffüllen, damit der Freo Z10 Ultra nicht zwischendurch streikt. Auch wenn sich die Akkuladung dem Ende zuneigt, unterbricht der Saugroboter seinen Arbeit, fährt allein zur Basisstation zurück und macht nach dem Aufladen genau an der Stelle weiter, wo er vorher aufgehört hat. Mit jedem Einsatz des Freo Z10 Ultra, verbessert er seine Navigation und verbessert damit die Tiefenreinigung kontinuierlich.

Was die Saug- und Wischleistung angeht, können wir nur ein „subjektives“ Urteil abgeben, da wir den Freo Z10 Ultra nicht in einem Labor getestet haben. Mit dem Blick auf das dreckige Wischwasser und den sauberen Boden waren wir aber sehr von der Arbeit des Saugroboters begeistert – und ein wenig entsetzt darüber, wie verschmutzt das Wasser nach der ersten Waschtour war.

Technische Infos zum Freo Z10 Ultra von Narwal

Der Freo Z10 Ultra von Narwal ist ein High-End-Staubsaugerroboter. Durch die Kombination einer Dual-Kamera- und Dual-Chip-Architektur mit dem leistungsstarken, autonomen System NarMind Pro und dem adaptiven DeepClean-System, KI-Bildverarbeitungsalgorithmen, einer dynamischen Saugleistung von 18.000 Pa und einer multifunktionalen 9-in-1-Basisstation ist der Freo Z10 Ultra ein echtes Flaggschiff unter den Staubsaugerrobotern.

KI-gestützte, adaptive Reinigungsstrategie

Das autonome System NarMind Pro zusammen mit der Dual-Chip-Kameraerkennungstechnologie, einer Dual-Chip-Computing-Architektur und fortschrittlichen KI-Vision-Algorithmen definiert die Bodenwahrnehmung eines Staubsaugerroboters neu. Die Dualkameras für die Umgebungs- und Abstandserfassung können mit einem Sichtfeld von 136 Grad und einer Auflösung von 1600×1200 Millionen Datenpunkten pro Sekunde erfassen, wodurch das Sichtfeld und die Tiefenwahrnehmung erheblich verbessert werden und eine intelligentere Navigation um Hindernisse herum und eine effizientere Reinigung gewährleistet wird. Dank dieses Systems kann der Freo Z10 Ultra über 200 Objekte mit einer Mindestgröße von 5 mm in Echtzeit erkennen. Er passt seine Strategien zur Hindernisvermeidung dynamisch an, um eine vollständige Bodenabdeckung ohne unerwünschte Kollisionen zu gewährleisten – bis auf den Millimeter genau.

Die Dual-Chip-Architektur ermöglicht eine uneingeschränkte Rechenleistung, die der von autonomen Fahrsystemen entspricht. Während der Hauptchip für eine stabile Systemsteuerung sorgt, ermöglicht der dedizierte KI-Prozessor komplexe visuelle Erkennung, Tiefenmessung und Echtzeitanpassungen, bietet eine Rechenleistung von bis zu 4 TOPS und eine 750-mal höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Staubsaugerrobotern. Mit fortschrittlichen KI-Bildverarbeitungsalgorithmen führt er Deep Learning in realen Wohnumgebungen mit geräteinterner Verarbeitung durch und gewährleistet so die Einhaltung der EU-Vorschriften.

Millimeter-Abstand zu Möbeln und Hindernissen

Bei Möbelbeinen und engen Kanten hält der Freo Z10 Ultra einen Abstand von 8 mm ein. Bei gängigen Hindernissen wie Schuhen oder Ladekabeln hält der Saugroboter einen Abstand von 20 mm ein. Bei sich bewegenden Objekten wie Haustieren und Menschen schafft er eine dynamische Sicherheitszone mit einem Mindestabstand von 40 mm. Bei großen Schmutzzonen, die durch Ziehen weitere Schäden auf dem Boden verursachen könnten, hält der Freo Z10 Ultra einen Abstand von 70 mm ein.

Trocken-Nass-Trennung und eine dynamische Kanten- und Eckenreinigung

Der Narwal Freo Z10 Ultra verfügt außerdem über das brandneue Adaptive DeepClean-System, das eine Trocken-Nass-Trennung und eine dynamische Kanten- und Eckenreinigung ohne manuellen Eingriff ermöglicht. Saugkraft und Geschwindigkeit passt das Gerät intelligent an die Bodenbedingungen an. Bei nassen Verschmutzungen wechselt der Freo Z10 Ultra automatisch in den Wischmodus, hebt die Walze an und fährt den Wischmopp mit einem Anpressdruck von 8 N aus, um eine gründliche Reinigung des Flecks zu gewährleisten.

Zusätzlich verwendet er ein Gittermuster und bis zu sechs Nachwaschzyklen, um selbst hartnäckigste Flecken zu entfernen. Bei festem Schmutz wechselt der Freo Z10 Ultra automatisch zwischen Wisch- und Saugmodus und passt die Bürstengeschwindigkeit und Saugleistung an, um sicherzustellen, dass keine Rückstände zurückbleiben. Diese Funktion ermöglicht es ihm, seine

Keine blinden Flecke

Der Freo Z10 Ultra ist außerdem so präzise konstruiert, dass er sich an jede Oberflächenkontur anpasst. Von Wänden bis hin zu Möbelkanten und -ecken sorgen Algorithmen für eine vollständige Abdeckung ohne blinde Flecken. Der rechte Mopp passt sich automatisch an verschiedene Formen an und erreicht eine 0-mm-Lücke für eine nahtlose Kantenreinigung. Eine Lösung für die Vollkontakt-Reinigung verwendet einen Vor- und Rückwärtsansatz, der Ecken logisch ansteuert, sodass kein Bereich unberührt bleibt.

Der Mopp ist in Form eines Reuleaux-Dreiecks gestaltet, das speziell dafür entwickelt wurde, den bei runden Mopps üblichen 10-mm-toten-Winkel zu beseitigen und eine vollständige Abdeckung zu gewährleisten. Mit dem starken Druck nach unten und einer Rotationsgeschwindigkeit von 180 U/min entfernt er hartnäckige Flecken kraftvoll und hemmt das Bakterienwachstum.

In der wartungsfreien 9-in-1-Multifunktions-Basisstation, werden die Mopps je nach ermittelter Verschmutzungsstufe automatisch mit auf 45 bis 75 Grad erhitztem Wasser gewaschen. Die Basisstation trocknet den Schmutz vor der Staubabsaugung, um eine keimfreie Umgebung zu gewährleisten und Gerüche zu beseitigen. Der 2,5-Liter-Staubbeutel kann bis zu 120 Tage wartungsfrei genutzt werden.

Der Narwal Freo Z10 Ultra wird ab dem 15. April 2025 auf den europäischen Märkten zum Einzelhandelspreis von 1.299 Euro erhältlich sein und vom 21. April bis 11. Mai 2025 gibt es ein Einführungsrabatt von 200 Euro.