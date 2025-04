Google AI Overviews: 17,8 % weniger Klicks: Auswirkungen für Marketer und Agenturen ungewiss

Die Einführung von Googles „AI Overviews“ am 26. März 2025 nunmehr auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat über die SEO-Welt hinaus Wellen geschlagen.

Laut einer aktuellen Studie der Advertorial-Agentur Wordsmattr.io verzeichnen Seitenbetreiber seither durchschnittlich 17,8 % weniger Klicks und eine um 14 % gesunkene Click-Through-Rate (CTR). Dabei sanken die Impressionen nur um 1,2 %, was auf eine paradoxe Entwicklung hinweist: mehr Sichtbarkeit, aber weniger Interaktion.

AI Overviews: Sichtbarkeit mit weniger Klicks

Die Studie analysierte 125 SEO-optimierte Landingpages, die regelmäßig auf Seite 1 für über 1.000 Keywords ranken. Die Ergebnisse zeigen, dass Nutzer vermehrt Antworten direkt in den AI Overviews finden, ohne auf die eigentlichen Seiten zu klicken. Interessanterweise wurden in manchen Fällen Seiten erst ab Position 12 der klassischen Suchergebnisse aufgeführt, was bislang weniger beachtete Platzierungen plötzlich relevant macht. Wie sich das im Alltag entfalten wird, bleibt abzuwarten.

Hier die Haupt-Erkenntnisse aus der Studie:

Traffic-Rückgang: -17,8 % Klicks, -14 % CTR

Impressionen: -1,2 %, teils aber +50 % durch höhere Sichtbarkeit, aber weniger Interaktion

Ranking-Chance: AI Overview zeigt manchmal auch Seiten ab Platz 12, Chancen für bislang unsichtbare Seiten

Personalisierung: Stark individuelle Ergebnisse, kein allgemeiner Algo mehr

Nischenseiten & lokale Seiten bevorzugt, Algorithmen ändern sich stündlich, was SEO aktuell erschwert.

Parallelen zu den USA

Die Entwicklungen in Deutschland spiegeln ähnliche Trends in den USA wider. Studien aus den USA, wie die von Seer Interactive, zeigen ähnliche Entwicklungen wie in Deutschland. Die organischen Klickraten (CTR) für Suchanfragen mit KI-Overviews sind zwischen Januar 2024 und Januar 2025 deutlich gesunken, um bis zu 55 % von 1,41 % auf 0,64 %. Auch die bezahlten CTRs verzeichneten einen Rückgang von 25 % von 8,76 % auf 6,56 %. Eine zusätzliche Analyse für das vierte Quartal 2024 zeigte, dass die Desktop-CTR für die Top-4-Positionen bei informativen Suchanfragen um 7,31 Prozentpunkte niedriger war.

Umbruch für Advertorials

Für bezahlte Artikel, Pressemitteilungen und Advertorials bedeutet diese Entwicklung eine erhebliche Herausforderung, wie uns Wordsmattr Gründer Lukas Gehrer klarmachte. Die geringere Klickrate könnte die Effektivität von bezahlten Inhalten beeinträchtigen, insbesondere wenn diese nicht in den AI Overviews erscheinen. Es wird zunehmend wichtiger, Inhalte so zu gestalten, dass sie von der KI erkannt und in die Overviews integriert werden. Zudem könnte die stärkere Gewichtung lokaler und aktueller Inhalte in den Overviews dazu führen, dass Advertorials ihre Strategien anpassen müssen, um weiterhin sichtbar zu bleiben.​

Auswirkungen noch ungewiss

Die Einführung von AI Overviews durch Google hat weitreichende Auswirkungen auf die Sichtbarkeit und Effektivität von Online-Inhalten. Für Seitenbetreiber und insbesondere für Anbieter von Advertorials ist es entscheidend, ihre Strategien anzupassen und Inhalte so zu gestalten, dass sie von der KI erkannt und in die Overviews integriert werden. Gleichzeitig sollten sie die Entwicklungen in anderen Märkten beobachten, um von dortigen Erfahrungen zu lernen und ihre Ansätze entsprechend zu optimieren.​ Unsere Daten sind ein Weckruf für SEO Deutschland, Seitenbetreiber und Marketing-Manager. […] Optimierung ist in vielen Fällen leider noch gar nicht möglich, da die Daten fehlen“, so Gehrer von Wordsmattr.io.