KI-Server und GPU-Server konfigurieren & kaufen

Ein exemplarisches Beispiel für den erfolgreichen Einsatz einer Serverlösung im KI-Bereich liefert die Fallstudie der Agile Athletes GmbH aus Deutschland. Das Unternehmen stand vor der Herausforderung, zusätzliche Rechenkapazitäten für seine KI-Anwendungen zu erschließen und gleichzeitig eine kosteneffiziente, nahtlos integrierbare Infrastruktur zu schaffen.

Für diese anspruchsvolle Aufgabe wurde eine maßgeschneiderte Lösung realisiert, basierend auf einem generalüberholten Dell R740xd 24SFF. Die detaillierte Konfiguration umfasst:

Prozessoren: 2 × Intel Xeon Gold 6248R

Arbeitsspeicher: 8 × 32GB DDR4 RDIMM

RAID Controller: DELL PCI-e H740p (8GB+FBWC)

Management: iDRAC 9 Enterprise

Power Supply: 2 × Dell 2000W

Netzwerk: 4 Ports 10GB SFP+ NDC

Speicher: Samsung

GPU: 3 × Nvidia RTX6000 24GB (refurbished)

Zusatz: C19/C14 Kabel sowie ein Rack-Mount-Kit für 19″

Betriebssystem: Ohne vorinstalliertes OS

Garantie: 5 Jahre von Servermall

Diese Lösung ermöglichte es Agile Athletes, die notwendige KI-Prozessierungskapazität auf eine kosteneffiziente Weise zu realisieren und die Integration in die bestehende IT-Infrastruktur reibungslos zu gestalten. Ein besonderes Highlight war der schnelle und pragmatische Support während des Projekts: Als eine falsche Netzwerkkarte bestellt wurde, erfolgte prompt – und kostenfrei – ein Austausch der Komponente.

Testimonial:

„The Servermall team took some time to gather the hardware we ordered, but when it wasn’t available, they provided us with a free upgrade. Additionally, they went above and beyond by promptly sending a missing part—at no cost—to resolve an issue we had caused ourselves. Throughout the process, we trusted them to do their job, and in return, we received expert advice, reliable delivery, rapid issue resolution, and pragmatic solutions tailored to our needs.“

– Jelle van Wieringen, Managing Partner

Diese Fallstudie demonstriert, wie fundiertes technisches Know-how und die flexible, individuelle Abstimmung von Lösungen durch Servermall zu einer nachhaltigen und leistungsstarken Infrastruktur führen können – und damit Unternehmen im digitalen Wandel entscheidende Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Fazit – Ein starker Baustein für den digitalen Erfolg

Die Implementierung leistungsstarker KI-Server und GPU-Server bildet die Grundlage für technologischen Fortschritt in Unternehmen. Die wesentlichen Erkenntnisse lauten:

Maximale Rechenleistung: GPU-Server ermöglichen herausragende Performance bei Training, Inferenz und der Analyse großer Datenmengen.

Die Verbindung von CPU und GPU führt zu einer signifikanten Steigerung von Genauigkeit und Geschwindigkeit.

Optimale Konfiguration: Eine durchdachte Serverlösung mit ausreichend Arbeitsspeicher, schnellen Speicherlaufwerken und skalierbaren GPU-Slots ist unerlässlich.

Harmonische Integration: Nur das perfekte Zusammenspiel von Hard- und Software entfaltet das volle Potenzial moderner KI-Anwendungen.

Zukunftssichere Kriterien: Aspekte wie Rechenleistung, Kompatibilität, Herstellerwahl, Skalierbarkeit und Cloud-Konnektivität sind entscheidend für den Erfolg.

Hybride IT-Lösungen: Die Kombination aus eigenen Servern und Cloud-Angeboten ermöglicht maximale Flexibilität bei gleichzeitigem Schutz sensibler Daten.

Die Fallstudie der Agile Athletes GmbH zeigt eindrucksvoll, wie eine fundiert konfigurierte Serverlösung für KI-Anwendungen nicht nur den operativen Betrieb optimiert, sondern auch auf unerwartete Herausforderungen flexibel reagiert – ein Erfolgsmodell, das auch für andere Unternehmen wegweisend sein kann.

Unternehmen, die den digitalen Wandel aktiv gestalten möchten, sollten ihre Anforderungen präzise definieren und auf eine zukunftssichere Infrastruktur setzen. Der gezielte Einsatz von KI-Serversystemen bildet dabei den Grundstein für nachhaltigen Erfolg in einer zunehmend datengetriebenen Welt.

