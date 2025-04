Nachwehen des Patchdays: Außerplanmäßiges Update für Windows verfügbar

Es behebt ein Problem mit der Überwachung von An- und Abmeldeereignissen. Betroffen sind Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016 und Windows Server 2022.

Microsoft hat mit einem „Out of Band“-Update (OOB) ein Problem behoben, dass nach der Installation der April-Patches auftreten kann. Es betrifft nahezu alle unterstützten Versionen von Windows und Windows Server inklusive Windows 11 23H2 und Windows Server 2022.

Nach Angaben des Unternehmens können die aktuellen Sicherheitsupdates dazu führen, dass Anmelde- und Abmeldeereignisse in der lokalen Richtlinie der Active-Directory-Gruppenrichtlinie nicht als aktiviert angezeigt werden – selbst wenn sie aktiviert sind und wie erwartet funktionieren.

Konkret soll der Fehler nur zu Berichtsinkonsistenzen führen. „Es ist möglich, dass die Anmeldeereignisse auf dem Gerät korrekt geprüft werden. Die Richtlinie „Anmeldeereignisse prüfen“ zeigt jedoch an, dass dies nicht der Fall ist. Es ist unwahrscheinlich, dass Privatanwender von diesem Problem betroffen sind, da die Anmeldeüberprüfung im Allgemeinen nur in Unternehmensumgebungen erforderlich ist“, so Microsoft weiter.

Die außerplanmäßigen Updates verteilt Microsoft ausschließlich über den Microsoft Update-Katalog. Sie sind für Windows 11 23H2 und 22H2 (KB5058919), Windows 10 Enterprise LTSC 2019 und Windows Server 2019 (KB5058922), Windows 10 LTSC 2016 und Windows Server 2016 (KB5058921) und Windows Server 2022 (KB5058920) erhältlich.