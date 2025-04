Windows 11: April-Patches legen Windows Hello lahm

Microsoft hat ein Problem mit den jüngsten Sicherheitsupdates für Windows 11 eingeräumt. Die am Dienstag veröffentlichten April-Patches können zu Problemen mit der Authentifizierung per Windows Hello führen. Allerdings tritt der Fehler nur unter bestimmten Umständen auf und betrifft damit nur bestimmte Nutzer.

Die Anmeldung per Windows Hello kann scheitern, falls ein Nutzer nach der Installation der jüngsten Updates das Wiederherstellungstool „Zurücksetzen per Knopfdruck“ anwendet, um sein Betriebssystem zurückzusetzen. Der Bug wird auch ausgelöst, falls über die System-Einstellungen ein PC zurückgesetzt wird mit der Option, die eigenen Dateien zu behalten oder Windows 11 lokal neu zu installieren.

„Einige Benutzer können sich möglicherweise nicht mit der Windows Hello-Gesichtserkennung oder PIN bei ihren Windows-Diensten anmelden“, teilte Microsoft mit. „Die Benutzer sehen möglicherweise eine Windows Hello-Meldung, die besagt: ‚Es ist etwas passiert und Ihre PIN ist nicht verfügbar‘ oder ‚Leider ist bei der Einrichtung des Gesichts ein Fehler aufgetreten‘“.

Microsoft nennt auch eine Behelfslösung: Betroffene müssen Windows Hello erneut vom Anmeldebildschirm aus für eine PIN einrichten. Danach ist muss, falls gewünscht, auch die Gesichtserkennung erneut eingerichtet werden.