Identitätsbetrug kostet Unternehmen durchschnittlich 6,5 Millionen Euro pro Jahr

Die nicht-repräsentative Studie „The Future of Global Identity Verification“ von Entrust und Docusign belegt, dass Identitätsbetrug weltweit und branchenübergreifend eine wachsende Bedrohung darstellt. Mehr als zwei Drittel der befragten Unternehmen berichten von einem Anstieg bei Betrugsversuchen. So entstehen Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern durch Identitätsdiebstahl direkte Kosten in Höhe von durchschnittlich 12 Millionen Euro pro Jahr, wobei die finanziellen Verluste mit zunehmender Unternehmensgröße exponentiell ansteigen. Bei 20 Prozent der Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern belaufen sich die direkten und indirekten Kosten für Identitätsdiebstahl auf über 46 Millionen Euro pro Jahr.

Die Hälfte der Befragten gab an, dass Betrug am häufigsten im Zusammenhang mit der Verwendung von Benutzernamen und Passwörtern auftritt – was die Anfälligkeit einfacher, einstufiger Authentifizierungsverfahren unterstreicht. Im Gegensatz dazu berichteten nur 21 Prozent der Unternehmen von Betrugsversuchen gegen die Gesichtsbiometrie mit Lebenderkennung. Fortschrittliche Authentifizierungslösungen reduzieren betrügerische Absichten von Kriminellen bereits proaktiv.

Einsparungen durch stärkere Identitätssicherung

Da sich die Betrugstaktiken rasant weiterentwickeln, investieren Unternehmen zunehmend in fortschrittlichere Sicherheitsmaßnahmen, auch wenn sie Bedenken hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit haben. Obwohl 58 Prozent der Befragten angeben, dass strengere Betrugskontrollen die Verbraucher frustrieren könnten, erkennen die meisten den Nutzen von Investitionen in die Identitätsprüfung (IDV): 70 Prozent sind der Meinung, dass Investitionen in Technologie der beste Weg sind, um finanzielle Risiken durch Identitätsbetrug zu minimieren. 74 Prozent planen, ihre Investitionen in Zukunft zu erhöhen.

„Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass mehr Sicherheit zu Lasten der Benutzerfreundlichkeit gehen muss“, erklärt Tony Ball von Entrust. „Moderne IDV-Lösungen und adaptive Authentifizierung ermöglichen beides. Endnutzer können ihre Identität mit einem schnellen biometrischen Selfie verifizieren, während im Hintergrund Betrugsprüfungen wie Geräteverifikation und KI-gestützte Deepfake-Erkennung durchgeführt werden. Die adaptive Authentifizierung rundet die Identitätssicherung ab und erhöht die Sicherheit weiter, indem die Anforderungen auf Basis von Risikosignalen angepasst werden, ohne unnötige Hürden aufzubauen.“

Die Studie

wurde von November bis Dezember 2024 vom Marktforschungsunternehmen TL;DR Insights durchgeführt. Befragt wurden über 1.400 Geschäfts- und IT-Entscheider für IDV-Lösungen in Unternehmen mit mehr als 150 Mitarbeitern.