Windows 11: Neue Funktion zur Behebung von Bootproblemen

Quick Machine Recovery führt die Windows Recovery Environment automatisch aus und wendet von Microsoft erstellte Fixes an. Fehlerkorrekturen lassen sich von IT-Administratoren aber auch über das Netzwerk an Clients verteilen.

Microsoft hat eine neue Funktion für Windows 11 vorgestellt, die Nutzern bei der Behebung von Bootproblemen helfen soll. Quick Machine Recovery versucht nach Angaben des Unternehmens, Fehler automatisch zu beseitigen, die einen normalen Start des Betriebssystems verhindern.

Derzeit testet Microsoft Quick Machine Recovery (QMR) in aktuellen Builds von Windows 11, die über das Insider-Programm verfügbar sind. Offiziell ist die Funktion auf IT-Administratoren ausgerichtet, um Bootprobleme auch aus der Ferne zu lösen. Sie steht aber auch Nutzern von Windows 11 Home zur Verfügung.

Grundlage von Quick Machine Recovery ist die Windows Recovery Environment (WinRE). Die bei der Installation von Windows 11 automatisch erstellte Partition zum Beheben von Bootproblemen musste bisher manuell gestartet werden. QMR soll diesen Vorgang nun automatisieren.

Microsoft zufolge startet ein PC mit Bootproblemen künftig von selbst in den WinRE-Modus, verbindet sich mit dem Netzwerk und sendet Diagnosedaten an Microsoft. Basierend auf diesen Daten wird ein Fix für das Problem erstellt und über Windows Update an den betroffenen PC geschickt. Ist der Fix erfolgreich, sollte der PC ohne weitere Probleme normal starten.

Quick Machine Recovery arbeitet aber nicht nur automatisch, sondern auch aus der Ferne. In Unternehmen können IT-Administratoren über das Netzwerk spezielle Fixes auch ohne physischen Zugriff auf ein System an einen PC verschicken und ausführen. Heimanwendern stehen indes lediglich von Microsoft erstellte Problemlösungen zur Verfügung. In beiden Fällen können Bootprobleme jedoch ohne Interaktion mit dem eigentlichen Anwender gelöst werden.

QMR wurde von Microsoft als Teil des im vergangenen November vorgestellten Programms Windows Resiliency Initiative entwickelt. Damit wiederum reagierte das Unternehmen auf den Crowdstrike-Vorfall, bei dem ein fehlerhaftes Update für eine Sicherheitsanwendung Tausende Rechner weltweit lahmlegte – deren Bootprobleme mussten jeweils manuell beseitigt werden.