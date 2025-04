Microsoft überarbeitet Blue Screen of Death

Der bei Abstürzen angezeigte Bildschirm soll übersichtlicher und einfacher werden. Microsoft testet den neuen Blue Screen of Death derzeit für Windows 11 im Insider-Programm.

Microsoft hat eine Funktion seines Betriebssystems überarbeitet, die Anwender in der Regel nicht nutzen möchten: den Blue Screen of Death. Die Anzeige, die bei Abstürzen beziehungsweise unerwarteten Neustarts von Windows präsentiert wird, soll vor allem einfacher und übersichtlicher werden.

Die Änderungen stehen derzeit Teilnehmern des Windows-Insider-Programms für Windows 11 zur Verfügung. Microsoft zufolge werden Nutzer künftig die gleichen Informationen sehen wie bisher, aber in einem neuen Design – das zudem auf die namensgebende blaue Farbe verzichtet.

„Wir stellen eine neue, schlankere Benutzeroberfläche für unerwartete Neustarts vor, die besser mit den Designprinzipien von Windows 11 übereinstimmt und unser Ziel unterstützt, die Benutzer so schnell wie möglich wieder produktiv zu machen“, so Microsoft in einer Ankündigung zum neuesten Windows 11 Insider-Build.

Ein Blue Screen of Death (BSOD) wird als Reaktion auf einen schwerwiegenden Systemfehler oder -absturz ausgelöst, der häufig auf einen Hardware- oder Treiberkonflikt zurückzuführen ist. Windows kann sich von dieser Art von Fehler nicht erholen, so dass ein Computer neu gestartet werden muss, um sich selbst zu bereinigen. Der typische BSOD teilt Nutzern mit, dass auf ihrem PC ein Problem aufgetreten ist, identifiziert oft die Quelle des Konflikts und bietet einen QR-Code mit Details zur Problembehandlung.

Das neue Design verzichtet laut Windows Latest auf den QR-Code und ein Smiley mit stirnrunzelndem Gesicht. Zudem soll der Hintergrund nun schwarz sein, wie während der Installation von Windows-Updates. In der Vorschau für Windows-Insider ist der Hintergrund indes grün. Es bleibt also abzuwarten, für welche Farbe sich Microsoft entscheidet, sobald die Funktion für die Allgemeinheit ausgerollt wird.