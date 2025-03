Mehr Transparenz: Microsoft macht Roadmap für Windows öffentlich

Microsoft gewährt ab sofort Einblick in die neuen Funktion, die es für Windows entwickelt sowie in den Zeitplan für deren Einführung. Mit der Windows 11 Roadmap reagiert das Unternehmen nach eigenen Angaben auf Forderungen von Nutzern nach mehr Transparenz.

„Wir bei Microsoft hatten das Privileg, mit Tausenden von IT-Fachleuten wie Ihnen auf der ganzen Welt über ihre Erfahrungen bei der Verwaltung von Windows zu sprechen“, heißt es im Windows IT Pro Blog . „In diesen Gesprächen wurde eines immer wieder deutlich: Es besteht ein Bedarf an mehr Transparenz darüber, was wann ausgeliefert wird, damit Sie den Wandel in Ihrem Unternehmen bewältigen können.“

Die Windows Roadmap liefert nun Informationen über die Verbesserungen und Funktion, die derzeit im Windows Insider Program getestet werden. Darüber hinaus listet Microsoft dort die Neuerungen, die derzeit schrittweise ausgerollt werden beziehungsweise zuletzt allgemein verfügbar gemacht wurden. Die Roadmap zeigt aber auch Anweisungen, wie auch neue Funktionen und Verbesserungen zugegriffen werden kann, bevor sie ab Werk aktiviert werden.

Microsoft weist aber auch darauf hin, dass die in der Roadmap enthaltenen Informationen keine verbindlichen Zusagen sind. „Die Windows-Roadmap enthält die voraussichtlichen Veröffentlichungstermine und Beschreibungen der geplanten Funktionen. Alle Informationen können sich ändern. Wenn eine Funktion oder ein Produkt gestrichen oder verschoben wird, werden die Informationen von dieser Website entfernt“, ergänzte Microsoft.

Anfänglich berücksichtigt die Roadmap lediglich die Client-Versionen von Windows 11. Die Roadmap soll aber, auch mit Rückmeldungen von Nutzern, weiterentwickelt und verbessert werden. „Wir werden zuhören und lernen und dann überlegen, ob wir die Roadmap auf weitere Bereiche und Gerätetypen ausweiten.“