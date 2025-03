Infineon übernimmt Pole-Position im Mikrocontroller-Markt

Mit 3,5 Prozentpunkten ist dies der größte Jahreszuwachs im Kreis der Wettbewerber. Erstmals in seiner Unternehmensgeschichte ist Infineon Technologies damit der umsatzstärkste Lieferant von Mikrocontrollern weltweit.

„Dass wir unsere Position weiter verbessern konnten, unterstreicht die Stärke unseres Produktportfolios sowie unserer nutzerfreundlichen Entwicklungs-Tools“, sagt Infineon-Vorstand Andreas Urschitz. „Wir haben uns in den vergangenen zehn Jahren wiederholt besser als der Gesamtmarkt entwickelt und Marktanteile gewonnen – mit hochfunktionalen und effizienten Systemlösungen für unsere Kunden. Sie bilden das Herzstück vieler Innovationen, die die Dekarbonisierung und Digitalisierung vorantreiben.“

Jahrzehnt des Wachstums

Omdias Angaben zufolge ist Infineons Mikrocontroller-Geschäft seit 2015 um durchschnittlich 13 Prozent pro Jahr gewachsen, während der Gesamtmarkt nur um 4 Prozent pro Jahr wuchs. Im Jahr 2023 erreichte Infineon demnach erstmals die Nummer-1-Position im globalen Markt für Automotive-Mikrocontroller. Jetzt hat das Unternehmen dasselbe im Gesamtmarkt für Mikrocontroller – über alle Endmärkte hinweg – erreicht. Laut Omdia lag das Gesamtmarktvolumen für globale Mikrocontroller-Verkäufe im Jahr 2024 bei 22,4 Milliarden US-Dollar, nach 28,0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.

Mikrocontroller sind die „Gehirne“ zahlreicher Anwendungen – von Systemen, die Autos sauberer, sicherer und intelligenter machen, über IoT-Geräte, die verändern, wie wir leben, arbeiten und interagieren, bis zu industriellen Maschinen, die die Produktivität steigern. Das Mikrocontroller-Portfolio von Infineon deckt die Bedürfnisse dieser Anwendungen mit einer Vielzahl von Produktfamilien wie AURIX, TRAVEO, PSOC, XMC sowie Security-Mikrocontrollern ab.

Messeauftritt mit zahlreichen Neuerungen

Auf der soeben zu Ende gegangenen Nürnberger Fachmesse Embedded World präsentierte Infineon das bestehende Portfolio sowie seinen weiteren Innovations-Fahrplan. Dazu gehört beispielsweise die Einführung einer neuen Automotive-Mikrocontroller-Familie auf Basis von RISC-V unter der Marke AURIX in den kommenden Jahren. Diese neue Familie wird das bestehende Kern-Portfolio erweitern. Infineon sieht sich damit als erstes Halbleiterunternehmen, das einen RISC-V-basierten Mikrocontroller für den Automotive-Markt ankündigt. Die neue Familie soll die komplexen Rechenanforderungen von softwaredefinierten Fahrzeugen adressieren.

Darüber hinaus präsentierte das Unternehmen mehrere Innovationen der PSOC-Mehrzweck-Produktfamilie, von den neuesten Fortschritten in Power- und Motorsteuerung mit der neuen PSOC-Control-Familie bis hin zur Aktivierung von CRA-fähiger Edge-AI mit PSOC Edge. Infineon zeigte auch die neuesten Funktionen der PSOC-4-Mikrocontroller-Familie. Durch die Erweiterung der führenden kapazitiven Sensorik mit induktiven und flüssigkeitsbasierten Sensortechnologien in einem einzigen Mikrocontroller sollen neue Anwendungsfälle und ein höheres Maß an Integration ermöglicht werden.