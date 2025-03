Apple kündigt WWDC für 9. Juni an

Apple hat seine jährliche Entwicklerkonferenz angekündigt. Die Worldwide Developer’s Conferece (WWDC) startet in diesem Jahr am 9. Juni mit einer Keynote im hauseigenen Apple Park. Auf der Veranstaltung stellt das Unternehmen bis zum 13. Juni unter anderem neue Betriebssysteme für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV und Vision Pro vor.

Konkret werden erste Einblicke in iOS 19, iPadOS 19, WatchOS 12, Vision OS 3 TvOS 19 und macOS 16 erwartet. Die Gerüchteküche spekuliert bereits über große Änderungen an der iPhone-Benutzeroberfläche, einschließlich neu gestalteter Symbole, Menüs, Apps und Fenstern. Es wäre die erste große Umgestaltung seit mindestens 12 Jahren – seit iOS 7 im Jahr 2013 wurde keine bedeutenden Design-Änderungen mehr an der Benutzeroberfläche vorgenommen.

Berichten zufolge konzentriert sich Apple darauf, diese Änderungen an iOS, MacOS und iPadOS vorzunehmen. Ziel soll es sein, das Benutzererlebnis auf dem iPhone, Mac und iPad zu vereinheitlichen und die Navigation intuitiver zu gestalten. Darüber hinaus wird Apple wahrscheinlich seine KI-Dienste Apple Intelligence tiefer in das Nutzererlebnis und über alle Systeme hinweg integrieren.

„Wir freuen uns darauf, ein weiteres unglaubliches Jahr der WWDC mit unserer weltweiten Entwickler-Community zu feiern“, sagte Susan Prescott, Vice President Worldwide Developer Relations bei Apple. „Wir können es kaum erwarten, die neuesten Werkzeuge und Technologien vorzustellen, die Entwicklern helfen, ihre Innovationskraft weiter zu steigern.“