3,6 Mal mehr mobile Angriffe durch Banking-Malware

"Financial Threats Report" von Kaspersky zeigt 83 Prozent mehr Phishing mit Krypto-Bezug.

Laut dem „Financial Threats Report“ von Kaspersky ist die Zahl der von Banking-Malware auf mobilen Geräten betroffenen Nutzer 2024 binnen Jahresfrist um das 3,6-Fache gestiegen. Gleichzeitig wurden 83 Prozent mehr Phishing-Versuche im Kontext von Krypto-Währungen registriert. Marken wie Amazon, Apple und Netflix dienten oft als Tarnung für Phishing-Seiten.

Banken als Deckmantel

2024 versuchten Hacker User auf Phishing- und Betrugsseiten zu locken, die denen bekannter Marken und Finanzinstitute ähneln. Am häufigsten nutzten sie dafür Banken als Köder. Mehr als 42 Prozent der finanzbezogenen Phishing-Versuche liefen unter deren Deckmantel. Phishing-Angriffe tarnten sich auch als Shopping-Portale, Streaming-Anbieter und Bezahldienste.

Amazon war laut Kaspersky mit einem Anteil von 33 Prozent das am häufigsten imitierte Online-Shopping-Portal. Als Apple-getarnte Angriffe machten 15,7 Prozent aus. Netflix wurde in 16 Prozent der Phishing-Seiten imitiert. Das Interesse an Alibaba stieg von drei auf acht Prozent. Auch PayPal blieb mit 38 Prozent beliebt.

Banking-Trojaner für mobile Geräte

Außerdem nutzten Cyberkriminelle Krypto-Währungen als Aufhänger. Die Zahl blockierter Phishing-Versuche mit Krypto-Bezug erreichte 2024 ein neues Hoch. Kaspersky-Tools blockierten 10.706.340 solcher Versuche – gegenüber 2023 ein Anstieg um 83 Prozent. A

Die Zahl der betroffenen User, die auf ihrem PC von Financial Malware betroffen war, sank von 312.453 (2023) auf 199.204 (2024) – weg vom Online-Banking hin zur Kompromittierung von Krypto-Assets. Sehr oft wurden die Trojaner „ClipBanker“ (63 Prozent), „Grandoreiro“ (17 Prozent), „CliptoShuffler“ (zehn Prozent) und „BitStealer“ (1,3 Prozent) genutzt.

Während Angriffe auf PCs zurückgingen, gab es einen Anstieg auf Mobilgeräte. So stieg die Zahl der User, die auf ihren mobilen Geräten Banking-Trojanern ausgesetzt waren, von 69.200 (2023) auf 247.949 (2024).