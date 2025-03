Update für Windows 11 löscht versehentlich Microsoft Copilot

Microsoft hat einen Fehler im jüngsten kumulativen Update für Windows 11 eingeräumt. Das am März-Patchday vor einer Woche veröffentlichte Update KB5053598 (Build 26100.3476) deinstalliert bei einigen Nutzern versehentlich die App von Microsofts KI-Assistenten Copilot. Auch die Verknüpfung für Copilot auf der Taskleiste wird gelöscht.

„Uns ist ein Problem mit der Microsoft Copilot-App bekannt, das einige Geräte betrifft. Die App wird ungewollt deinstalliert und von der Taskleiste entfernt“, heißt es in einem Support-Artikel. Der Fehler trete jedoch nicht mit der Copilot-App von Microsoft 365 auf.

Die Ursache für den Fehler ist nach Angaben es Unternehmens noch nicht bekannt. Eine Lösung sei aber in Arbeit. Bis dahin bleibt betroffenen Nutzern nur eine Behelfslösung: „In der Zwischenzeit können die betroffenen Nutzer die App aus dem Microsoft Store neu installieren und manuell an die Taskleiste anheften“, so Microsoft weiter.

Nutzer von Windows 11 müssen sich immer wieder mit Problemen rumschlagen, vor allem nach der Freigabe der Version 24H2 im vergangenen Jahr. Einige der mit dem Update eingeführten Fehler wurden zwar inzwischen beseitigt, für andere gibt es noch keine Lösung. Eine Übersicht hält Microsoft auf seiner Website bereit.