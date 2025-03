Intel ernennt Lip-Bu Tan zum neuen CEO

Intel hat einen neuen Chief Executive Officer

(CEO). Als Nachfolger von Pat Gelsinger ernannte das Board of Directors Lip-Bu Tan. Er löst am 18. März die derzeitigen Interims-CEOs David Zinsner und Michelle Johnston Holthaus ab. Zudem wird Tan erneut Mitglied des Board of Directors von Intel – das Gremium hatte er im August 2024 verlassen.

Der neue Intel-Chef blickt nach Angaben des Unternehmens auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Halbleiterbranche zurück. Von 2009 bis 2021 war Tan CEO des Chipherstellers Cadence Design Systems. Von 2021 bis 2023 war er zudem Executive Chairman der Board of Directors von Cadence. Darüber ist der Manager Mitgründer der Investmentgesellschaft Walden Catalyst Ventrus. 2022 wurde ihm zudem der Robert N. Noyce Award verliehen, die höchste Ehrung des Branchenverbands Semiconductor Industry Association.

„Lip-Bu ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit, die mit ihrem Fachwissen in der Technologiebranche, ihren engen Beziehungen zum Produkt- und Foundry-Ökosystem und ihrer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Shareholder-Value genau das ist, was Intel für seinen nächsten CEO braucht“, sagte Frank Yeary, Interims Executive Chairman des Board of Directors von Intel. „Während seiner langen und bemerkenswerten Karriere hat er sich den Ruf eines Innovators erworben, der die Kunden in den Mittelpunkt seines Handelns stellt, differenzierte Lösungen liefert, um auf dem Markt zu gewinnen, und leistungsstarke Kulturen aufbaut, um Erfolg zu haben.“

„Intel verfügt über eine leistungsstarke und differenzierte Computerplattform, einen großen Kundenstamm und eine robuste Produktionsbasis, die mit jedem Tag, an dem wir unsere Prozesstechnologie-Roadmap umgestalten, stärker wird“, wird der neue Intel-CEO in einer Pressemitteilung zitiert. „Ich freue mich darauf, dem Unternehmen beizutreten und auf der Arbeit aufzubauen, die das gesamte Intel-Team geleistet hat, um unser Unternehmen für die Zukunft zu positionieren.“

Gelsinger, der 2021 den Chefsessel bei Intel von Bob Swan übernommen hatte, räumte am 1. Dezember 2024 seinen Posten. Hintergrund der Trennung waren Gelsingers Restrukturierungspläne für den angeschlagenen Chiphersteller, die unter anderem den Ausbau der eigenen Produktionskapazitäten und den Einstieg in die Chip-Auftragsfertigung vorsahen – und zeitnah nicht den gewünschten Erfolg brachten. Unter anderem musste Intel im vergangenen Jahr die Pläne für den Bau einer europäischen Chipfabrik in Magdeburg zumindest vorübergehend auf Eis legen.