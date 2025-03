Dark Storm sorgt mit DDoS-Attacken gegen X für Ausfälle

Security-Experten von Check Point Research fanden heraus, dass die Hacker-Bande Dark Storm Team, eine pro-palästinensische Cyber-Angriffsgruppe, die sich auf DDoS-Angriffe spezialisiert hat, nach einer Zeit der Inaktivität wieder tätig ist. Ihre Hauptziele sind westliche Einrichtungen, darunter Organisationen in den USA, der Ukraine, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Israel. In den letzten Monaten haben sie erfolgreich Angriffe auf kritische Infrastrukturen durchgeführt, darunter Flughäfen in den USA, der Hafen von Haifa in Israel und das Verteidigungsministerium der VAE.

„Das Dark Storm Team hat sich zu dem Angriff auf X bekannt und verfolgt damit ein großes Ziel: die Destabilisierung wichtiger digitaler Plattformen und Infrastrukturen. Dieses Ereignis unterstreicht die Notwendigkeit starker Cyber-Sicherheit für Social-Media-Plattformen, die eine Schlüsselrolle in der weltweiten Kommunikation spielen.“