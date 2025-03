FlexiSpot als eine der „The Major German Brands 2025“ ausgezeichnet

Am 7. November wurde FlexiSpot auf der Design-Gala im Soho House in Berlin als eine der „The Major German Brands 2025“ ausgezeichnet. Diese prestigeträchtige Veranstaltung, die vom Rat für Formgebung präsentiert wird, ehrt jedes Jahr die innovativsten und wirkungsvollsten Marken in Deutschland. Die Auszeichnung unterstreicht das Engagement von FlexiSpot für nachhaltiges und ergonomisches Design sowie seinen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.

FlexiSpot: Visionär für ergonomisches und nachhaltiges Design

FlexiSpot hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen ergonomischen, nachhaltigen und flexiblen Lebensstil im Home Office zu fördern. FlexiSpot ist für seine qualitativ hochwertigen Produkte und sein Engagement für Innovation bekannt und wurde bereits mit dem German Brand Award ausgezeichnet. Der Markenname „FlexiSpot“ bringt das Ziel des Unternehmens auf den Punkt, flexibles Arbeiten und komfortables Wohnen unabhängig vom Standort zu ermöglichen.

Die Designphilosophie von FlexiSpot setzt auf klare Linien, langlebige Materialien und eine Mischung aus modernem Design und ergonomischer Funktionalität. Der Slogan von FlexiSpot „Work like new, live like new“ spiegelt den zukunftsorientierten Ansatz wider und spricht Kunden an, die sowohl Komfort als auch Innovation suchen. FlexiSpot integriert Nachhaltigkeit in seine gesamte Geschäftstätigkeit – von der Beschaffung über die Produktion bis hin zum Recycling – und verwendet das unverwechselbare „Future Blue“ als Unternehmensfarbe, um dieses Engagement zu symbolisieren.

Warum FlexiSpot als eine der „The Major German Brands 2025“ ausgewählt wurde

FlexiSpot wurde aufgrund seines Engagements für nachhaltiges und ergonomisches Design und seiner Rolle bei der Förderung der Kreislaufwirtschaft als eine der „The Major German Brands 2025“ ausgezeichnet. Das Direct-to-Consumer (DTC)-Modell des Unternehmens ermöglicht eine schnelle Anpassung an Kundenfeedback und unterstützt Innovationen, die den Anforderungen eines globalen Marktes gerecht werden. Als Reaktion auf die steigende Nachfrage hat FlexiSpot im Jahr 2024 seine Lagerkapazitäten in Deutschland erweitert. Darüber hinaus wurde ein „Alt gegen Neu“-Programm ins Leben gerufen, das das Upcycling fördert, indem es den Kunden ermöglicht, vorhandene Tischplatten durch einfaches Austauschen der Beine in höhenverstellbare Schreibtische umzuwandeln. Dieses Programm steht im Einklang mit dem Engagement von FlexiSpot für Kreislaufwirtschaft und Abfallvermeidung.

FlexiSpot konzentriert sich auch darauf, recycelbaren Stahl in zukünftige Produkte zu integrieren und die Preise für Produkte zu senken, die in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden – ein klares Zeichen für sein Engagement für nachhaltiges und erschwingliches Design. Die umfassende Strategie der Marke erstreckt sich auf alle Produktlinien mit dem Ziel, in der gesamten Wertschöpfungskette eine Recyclingquote von 100 % zu erreichen.

Ein Blick in die Zukunft: FlexiSpot möchte eine 100%ige Kreislaufwirtschaft