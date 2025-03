Test: Ergonomischer Bürostuhl Doro C300 von SIHOO punktet durch Tracking der Bewegungen

SIHOO Doro C300 Büro- und Gamingstuhl kombiniert neueste Technologien, damit Nutzer immer eine bequeme Haltung beibehalten. Der Schreibtischstuhl verfügt über eine verstellbare Kopfstütze, selbstadaptive Lendenwirbelstütze, ultraweiche 3D-Armlehnen, einen intelligenten gewichtssensiblen Mechanismus, strapazierfähige und geräuschlose Stuhlrollen. Ein vollständig atmungsaktives Netzdesign bietet anhaltenden Komfort, selbst nach einem ganzen Tag Sitzen.

Dynamische Lendenwirbelstütze stärkt den Rücken

Die selbstadaptive Lendenwirbelstütze sorgt dafür, dass sie sich automatisch dem Rücken anpasst, um ihn in verschiedenen Körperhaltungen bequem und gestützt zu halten, ohne dass eine manuelle Einstellung erforderlich ist. Wer man sich zurücklehnt und aufrichtet, passt sich das Lendenkissen automatisch an die Bewegung der Taille an, bietet eine bessere Unterstützung und verhindert, dass die Taille ungestützt bleibt. Die Position des Lendenwirbelkissens kann durch Drehen anpassungsfähig nach oben und unten verstellt werden, ohne dass eine manuelle Einstellung erforderlich ist.

Flexible Rückenlehne, kontinuierliche Rückenunterstützung

Wenn man den Oberkörper bewegt oder zur Seite greift, um zum Beispiel einen heruntergefallenen Stift aufzuheben, passt sich die stromlinienförmige Rückenlehne mit dreieckigem Rahmen dem Rücken an und bietet kontinuierliche Unterstützung.

Hochpräzise Nackenstütze

Die Kopfstütze lässt sich frei nach oben und unten, nach hinten und vorne verstellen oder präzise drehen, um Nacken und Kopf optimal zu stützen.

Armstütze auf allen Positionen

Die 3D-Armlehnen des Dorf C300 Schreibtischstuhls lassen sich in drei Richtungen verstellen und synchronisieren sich beim Zurücklehnen. Die in drei Richtungen verstellbaren Armlehnen sind dick gepolstert, sehr weich und lassen sich nach oben und unten, nach vorne und hinten bewegen und um 75 Grad schwenken. So können die Arme während der Arbeit in verschiedenen Positionen abgelegt werden. Auch wenn man sich zurücklehnt, bewegen sich die Armlehnen mit der Rückenlehne und bleiben in einem perfekten Winkel.

Das Fahrgestell, das sich an Sie anpasst

Durch die Nutzung des intelligenten Gewichtserkennungssensors sowie mechanische Übertragungstechnologien reagiert das Fahrgestell des Sitzes auf Gewicht und Bewegungen, sodass man sich bequem, mühelos und im Gleichgewicht sitzen und zurücklehnen kann. Er kann bis zu bis zu 150 kg tragen und lässt sich in Winkeln von 110°, 120° und 130° neigen.

Preis

Den SIHOO Doro C300 gibt es derzeit bei Amazon für 369,99 Euro.

Anlieferung und Montage

SIHOO

ist ein renommierter Spezialist für ergonomische Möbel, der sich dem Angebot gesunder und bequemer ergonomischer Stühle verschrieben hat. Seit 13 Jahren legt Sihoo den Schwerpunkt auf Technologie und Wohlbefinden und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben der Menschen durch innovative und ergonomische Möbel zu verbessern. Derzeit sind die ergonomischen Stühle von Sihoo in über 100 Ländern erhältlich und werden von Fortune-500-Unternehmen sowie in mehr als 10 Millionen Haushalten weltweit geschätzt.