Google kündigt Android 16 für Juni an

Google hat den Zeitplan für die Veröffentlichung von Android 16 konkretisiert. Bisher hatte das Unternehmen die finale Version für einen nicht näher genannten Zeitraum nach April 2025 in Aussicht gestellt. Nun bestätigte ein Sprecher auf dem Mobile World Congress im Gespräch mit Android Police, dass die finale Version im Juni freigegeben werden soll.

Damit würde Google deutlich vor dem Zeitplan der vergangenen Jahre liegen. In der Regel wurden neue Android-Versionen zuletzt im Spätsommer oder im Herbst veröffentlicht: Android 15 am 15. Oktober 2024, Android 14 am 4. Oktober 2023 und Android 13 am 15. August 2022.

Allerdings deuteten schon die ersten Vorabversionen von Android 16 darauf hin, dass Google die Entwicklung des Nachfolgers von Android 15 beschleunigt. Die erste Beta von Android 16 erschien schon am 24. Januar. Eine zweite Beta folgte am 14. Februar. Die erste Beta von Android 15 stand Nutzern indes erst im April 2024 zur Verfügung.

Sameer Samat, Präsident für das Android-Ökosystem bei Google, begründete den beschleunigten Zeitplan mit dem neuen Entwicklungsprozess für Android, den Google als Trunk Stable bezeichnet. Die Trunk-Stable-Entwicklung bedeute, dass jeder, der an Android arbeite, zum selben Zweig des Codes beitrage. Zuvor habe man an verschiedenen Zweigen gearbeitet und diese am Ende zusammengeführt. Erst danach seien die verbliebenen Probleme behoben worden. „Eine der Herausforderungen, die wir uns intern gestellt haben, besteht darin, zu sehen, ob wir es früher herausbringen können“, fügte Samat hinzu.

Über die Neuerungen von Android 16 ist bisher wenig bekannt. Weitere Details sollte das Unternehmen spätestens auf seiner Entwicklerkonferenz Google I/O bekanntgeben, die am 20. Mai beginnt.