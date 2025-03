Chrome 134 schließt 14 Sicherheitslücken

Einen Bug stuft Google als besonders schwerwiegend ein. Unbefugte erhalten unter Umständen Zugriff auf Speicherinhalte und damit auf vertrauliche Daten von in Chrome angezeigten Websites.

Google hat die finale Version von Chrome 134 zum Download freigegeben. Das Update ist für Windows, macOS und Linux verfügbar. Es stopft 14 Sicherheitslöcher. Von mindestens einer Anfälligkeit geht ein hohes Risiko aus.

In den Versionshinweisen nennt Google Details zu 9 Schwachstellen. Darunter ist ein Out-of-bounds-Speicherfehler in der JavaScript-Engine V8. Ein Angreifer kann unter Umständen auf Speicherinhalte zugreifen und vertrauliche Daten auslesen. Ein Opfer muss er lediglich auf eine von ihm kontrollierte Website locken, beispielsweise über einen Link in einer E-Mail oder einer Sofortnachricht.

Weitere Fehler beseitigt Google in Komponenten wie DevTools, Profiles, Browser UI und dem PDF-Betrachter PDFium. Außerdem sind die Komponenten Media, MediaStream und Permission Prompts angreifbar.

Nutzern stehen ab sofort die Versionen Chrome 134.0.6998.35/.36 für Windows, 134.0.6998.44/45 für macOS und 134.0.6998.35 für Linux zur Verfügung. Der Extended Stable Channel wurde indes auf die Version 134.0.6998.36 für Windows und 134.0.6998.45 für macOS aktualisiert.