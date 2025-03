Firefox 136 bringt vertikale Tab-Leiste

Sie verlagert die Tabs in die neue Seitenleiste von Firefox 136. Das Update stopft auch schwerwiegende Sicherheitslöcher.

Mozilla hat seinen Browser Firefox auf die Version 136 aktualisiert. Mit dem Update führen die Entwickler eine vertikale Tab-Leiste ein, die die Verwaltung geöffneter Websites vereinfachen soll. Zudem wurden die Seitenleiste überarbeitet und zahlreiche Sicherheitslücken geschlossen.

Die vertikale Tab-Leiste verlagert die geöffneten und angepinnten Tabs in die Seitenleiste. Ein Rechtsklick in die Werkzeugleiste erlaubt die Aktivierung der Funktion. Die aktualisierte Seitenleiste wiederum lässt sich unter dem Punkt Browser-Layout in den allgemeinen Einstellungen aktivieren und bietet Zugriff auf AI-Chatbots, Lesezeichen und Browserverlauf.

Begleitet wird die Veröffentlichung von Firefox 136 von einem neuen Security Advisory. Darin informiert Mozilla über 16 Anfälligkeiten. Von acht Schwachstellen geht ein hohes Risiko aus. Betroffen sind Firefox 135 und früher sowie Firefox ESR 128.8 und früher. Angreifer können unter Umständen aus der Ferne Schadcode einschleusen und ausführen.

Das Update auf Firefox 136 wird automatisch verteilt. Es lässt sich auch über den Punkt „Über Mozilla Firefox“ im Hilfe-Menü manuell anstoßen. Zum Abschluss der Installation ist ein Neustart des Browsers erforderlich.