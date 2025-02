Bericht: Microsoft schaltet ab Mai 2025 Skype ab

Microsoft bereitet offenbar die Abschaltung seines IP-Telefonie- und Chatting-Diensts Skype vor. Wie XDA Developers berichtet, findet sich ein Hinweis darauf im Code der jüngsten Preview-Version von Skype für Windows. Demnach wird Microsoft das Ende von Skype ab Mai einläuten.

„Ab Mai wird Skype nicht mehr verfügbar sein. Setzen Sie ihre Anrufe und Chats in Teams fort“, heißt es in einer im Code enthaltenen Meldung. Ergänzt wird sie durch einen optionalen Hinweis an den jeweiligen Nutzer, wonach einige seiner Kontakte bereits auf das kostenlose Teams umgestiegen seien – eine Information, die Microsoft offenbar dem Adressbuch des Nutzers entnimmt.

Das Unternehmen Skype wurde 2003 von Niklas Zennström und Janus Friis gestartet, die auch an der Entwicklung der Filesharing-Software Kazaa beteiligt waren. 2005 ging das Unternehmen für 3,1 Milliarden Dollar an eBay, dass sich 2009 von 65 Prozent seiner Anteile trennte. 2011 übernahm Microsoft Skype für 8,5 Milliarden Dollar. Der Dienst verlor vor allem ab 2020 durch Anwendungen wie WhatsApp und auch die hauseigene Konkurrenz Teams immer mehr Nutzer.

Unklar ist, wann Microsoft die vollständige Abschaltung von Skype plant. Da der Text in einer Vorabversion von Skype gefunden wurde, ist auch nicht ausgeschlossen, dass sich der Zeitplan noch ändert. Die Einstellung von Skype zugunsten von Teams ist aber letztlich ein konsequenter Schritt: Skype for Business wurde von Microsoft bereits vor mehreren Jahren durch Teams ersetzt.