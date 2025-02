Mobilfunktarif mit eingebautem Schutz vor Cyberangriffen

Spätestens seit Corona gehört mobiles Arbeiten und Homeoffice in Unternehmen zum Standard. Laut einer PwC-Studie sollen in Deutschland 2023 rund 80 Prozent der Arbeitnehmenden regelmäßig von zuhause gearbeitet haben, knapp die Hälfte davon an mindestens zwei Tagen die Woche. Sowohl Arbeitnehmende als auch Arbeitgeber bewerten die Flexibilität positiv und wollen das mobile Arbeiten auf Dauer beibehalten.

Was zur Zufriedenheit auf beiden Seiten beiträgt, bringt jedoch zusätzliche Risiken mit sich. Mobiles Arbeiten erhöht die Gefahr in Unternehmen, Opfer von Cyberangriffen zu werden. Eine repräsentative Umfrage des TÜV-Verbands zeigt, dass jedes vierte Unternehmen Probleme mit der IT-Sicherheit beim mobilen Arbeiten hat und die Wahrscheinlichkeit von IT-Sicherheitsvorfällen erhöht.

Verstärkte Angriffe über Mobilfunk

Gerade bei geschäftlich genutzten Endgeräten kann dies schwerwiegende Folgen haben. Malware gelangt beim Download von infizierten Apps oder beim Anklicken von Dateien oder Links auf das Smartphone. So könnten Hacker zum Beispiel auf geschäftskritische Daten zu greifen. Rund 80 Prozent der Phishing-Websites zielen auf mobile Endgeräte ab, denn Cyberkriminelle wissen, dass Smartphones oder Tablets häufig schlechter geschützt sind als Desktops oder Laptops.

Zudem nutzen Hacker zunehmend raffinierte Methoden, um Geräte zu kompromittieren. So versuchen sie unter anderem durch heruntergeladene Schadsoftware das Gerät als Teil eines Botnetzes fernzusteuern. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen stellt dies vor ein erhöhtes IT-Sicherheitsrisiko, weil die Komplexität der Sicherheitsmaßnahmen deutlich steigt und sie durch fehlendes Know-how mit ihren Sicherheitsmaßnahmen im Wettlauf gegen Cyberkriminelle nicht mehr mithalten können.

Schutz im Mobilfunknetz

Die Telekom bietet jetzt mit „Security OnNet Basic“ ein Sicherheitsangebot direkt aus dem Telekom Mobilfunknetz an, welches bei den neuen Mobilfunktarifen für Geschäftskunden ohne Aufpreis enthalten ist. Security OnNet Basic erkennt betrügerische Links zu Webseiten, die darauf abzielen, sensible Informationen wie Passwörter oder Kreditkartendaten zu stehlen. Die Seitenaufrufe werden bereits im Telekom Mobilfunknetz blockiert und so wird verhindert, dass Nutzer durch das Anklicken eines gefährlichen Links vertrauliche Informationen preisgeben.

Ebenso wird das Endgerät auch vor der Übernahme durch Hacker aus dem Internet geschützt. Dafür berücksichtigt die Lösung laufend aktualisierte Listen von Malware- oder Phishing-Seiten und Bot-Netzen. Für den Schutz müssen die Nutzer keine App auf ihren Endgeräten installieren, da das Smartphone geschützt ist, sobald es sich über das Mobilfunknetz der Telekom mit dem Internet verbindet. In Kombination mit einem der neuen Business-Mobilfunktarife entstehen für den Schutz keine monatlichen Zusatzkosten. Damit die Nutzer wissen, wenn der Zugriff auf eine Website oder ein Zugriff von außen geblockt wurde, erhält der Nutzer eine SMS, welche Webseite warum geblockt wurde.