500 Milliarden Dollar: Apple kündigt Investitionsprogramm an

Apple plant seine Investitionen für die kommenden vier Jahre. Das Geld fließt in neue Jobs, Forschung und Entwicklung und den Ausbau von Produktionskapazitäten in den USA.

Apple hat das nach eigenen Angaben größte Investitionsprogramm seiner Geschichte angekündigt. In den kommenden vier Jahren will das Unternehmen aus Cupertino in den USA mehr als 500 Milliarden Dollar ausgeben. Das Geld soll unter anderem in die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Halbleitern sowie den Bau einer neuen Fabrik im US-Bundesstaat Texas fließen.

Der neue Fertigungsstandort soll in Zusammenarbeit mit Apples Partnern in Houston entstehen. Dort soll Server produziert werden, die wiederum Apples KI-Dienste Apple Intelligence antreiben sollen. Die Eröffnung des mehr als 23.000 Quadratmeter großen Produktionsbetriebs ist für 2026 angesetzt. Dabei sollen zudem Tausende neue Jobs entstehen. Apple weist zudem darauf hin, dass die fraglichen Server derzeit noch außerhalb der USA gefertigt würden.

Ein weiterer Teil des Investitionsprogramms ist die Verdopplung des Advanced Manufacturing Fund, den Apple seit 2017 nutzt, um „hochqualifizierte“ Jobs in der Fertigung in den USA zu schaffen. „Durch das wachsende finanzielle Engagement wird der Fonds von 5 auf 10 Milliarden Dollar aufgestockt, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung der fortgeschrittenen Fertigung und der Entwicklung von Kompetenzen im ganzen Land liegt“, teilte Apple mit.

Mit dem Fonds wiederum unterstützt Apple unter anderem die Produktion von Halbleitern durch TSMC im US-Bundesstaat Arizona. Insgesamt seien bisher Projekte in 13 US-Bundesstaaten unterstützt worden.

Des Weiteren wird Apple mehr Geld in Forschung und Entwicklung stecken. So sollen in den kommenden vier Jahren 20.000 neue Mitarbeiter eingestellt werden, der größte Teil davon in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Halbleiterentwicklung, Softwareentwicklung, KI und Machine Learning.