Solita und Crosser entwickeln Datenintegrationslösung für Fertiger

Neue Datenplattform ermöglicht Unternehmen des produzierenden Gewerbes eine bessere Datenqualität und -Erfassung – Kluft zwischen IT und OT schließen..

Eine leistungsstarke hybride Datenintegrationslösung bereitzustellen ist das gemeinsame Ziel von Solita und Crosser, die deshalb jetzt eine Partnerschaft eingegangen sind. Crosser ist führender Anbieter einer Plattform für Datenintegration, Automatisierung und industrielles IoT in Edge- und Cloud-Umgebungen. Mit Echtzeit-Einblicken in industrielle IoT- und Unternehmensumgebungen geht diese weit über herkömmliche ETL-, iPaaS- und Event-Stream-Analytics-Lösungen hinaus. Die Kombination von Crossers Low-Code-Datenverarbeitung mit Solitas Expertise für Datenstrategie, KI und Cloud-Infrastrukturen ermöglicht Unternehmen eine deutliche Steigerung ihrer betrieblichen Effizienz und eine Verkürzung der Time-to-Intelligence.

Mit über 2.200 Fachkräften für die digitale Transformation in zehn Ländern bietet Solita seinen Kunden in ganz Europa modernste Konnektivitäts-, Cloud- und Datendienste. Vaast Lokere, Leiter Cloud & Connectivity bei Solita Deutschland: „Von der Fertigung über den Energiesektor bis hin zur Mobilität – in allen Branchen benötigen Unternehmen einen umfassenden Ansatz für Daten. Durch die Zusammenarbeit mit der Spitzentechnologie von Crosser verbessern wir die Erfassung, den Fluss und die Qualität von Daten und ermöglichen eine zentrale Beobachtung und Überwachung.“

Datenverarbeitung und Automatisierung der nächsten Generation

Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten damit, die Kluft zwischen Betriebs- und Informationstechnologie (OT/IT) zu überbrücken. Die Plattform von Crosser ermöglicht es Unternehmen, Echtzeitdaten aus schwer zugänglichen OT-Umgebungen zu verarbeiten und Rohdaten dort in wertvolle Erkenntnisse zu verwandeln, wo sie am dringendsten benötigt werden: nahe an der Quelle, vor Ort oder innerhalb der eigenen Firewall. Im Gegensatz zu Cloud-basierten Lösungen, die auf Remote-Verbindungen angewiesen sind, können Unternehmen dadurch schnell reagieren und skalierbare, zentral verwaltete Lösungen im Edge-to-Cloud-Kontinuum aufbauen.

In Unternehmen der Fertigungs- und Logistikbranche ist die Integration von IT und OT aufgrund heterogener Technologielandschaften, begrenzter Interoperabilität und von Sicherheitsbedenken komplex. Antti Haanpää, Bereichsleiter Industrielle Lösungen bei Crosser: „Dort können Unternehmen mit einer hybriden Datenintegrationslösung Fabriksysteme, Datenerfassung, Vorverarbeitung und die Machine-Learning-Inferenz in der Nähe von OT-Systemen vereinfachen und so die Zeit für die Realisierung von Anwendungsfällen erheblich verkürzen.“ Bei der ML-Inferenz wird ein Machine-Learning-Modell auf einen Datensatz angewendet und eine Ausgabe oder Vorhersage generiert. Die Plattform automatisiert die Wartungsplanung, reduziert Ausfallzeiten und sorgt für einen reibungslosen Betrieb.

„Unsere Partnerschaft mit Solita ermöglicht es uns, Unternehmen nicht nur die Technologie, sondern auch die strategische Beratung anzubieten, die sie benötigen, um Daten effektiv zu nutzen“, erklärt Mikael Samuelsson, Director of Strategic Alliances bei Crosser. „Während die Entwicklung von KI immer zugänglicher wird, fehlt es den Unternehmen an Erfahrung und Wissen, um die Technologie in langfristigen, nachhaltigen Strategien für das Geschäftswachstum richtig einzusetzen. Solita bietet End-to-End-Lösungen, die dabei helfen.“