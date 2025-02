Mozilla verlängert Firefox-Support für Windows 7

Mozilla hat den Support für seinen Browser Firefox unter Windows 7 erneut verlängert. Ursprünglich sollte Firefox unter Windows 7 bis zur zweiten Hälfte 2024 Updates erhalten. Dann wurde der Support bis März 2025 verlängert. Nun wird der Support-Zeitraum bis September 2025 verlängert.

Konkret geht es um Firefox 115 ESR. Das Extended Support Release (ESR) will Mozilla nun bis September 2025 unterstützen. Das Firefox 115 ESR im Gegensatz zur aktuellen Version 135 noch unter Windows 7 installiert werden kann, gibt es nun auch Sicherheitsupdates für Firefox unter Windows 7 noch bis mindestens September 2025.

Die Support-Verlängerung gilt zudem nicht nur für Windows 7. Firefox 115 ESR läuft auch unter Windows 8.1 sowie unter macOS 10.12 bis 10.14. Laut Release-Kalender wird die letzte Firefox-Version für Windows 7 die Version ESR 115.27 sein.

Darüber hinaus kündigte Mozilla an, die Entscheidung für das Support-Ende im September 2025 spätestens im August zu prüfen. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass die Entwickler die Unterstützung erneut verlängern. Die Entscheidung wird wahrscheinlich von den Nutzerzahlen in den kommenden Monaten abhängen. Laut StatCounter liegt der Marktanteil von Windows 7 derzeit noch bei knapp über 2 Prozent.