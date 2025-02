Bericht: TSMC verhandelt Übernahme von Intels Chip-Fabriken

Der taiwanische Chipfertiger TSMC erwägt offenbar eine Mehrheitsbeteiligung an der Chip-Produktion von Intel. Das berichtet der Wirtschaftsdienst Blomberg unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Angestoßen wurden die Verhandlungen demnach von der US-Regierung, die damit auf die sich verschlechternde Finanzlage bei Intel reagiert.

Die US-Regierung soll eine Vereinbarung zwischen Intel und TSMC zuletzt bei einem Treffen mit Vertretern von TSMC ins Gespräch gebracht haben. TSMC sei dafür aufgeschlossen, heißt es in dem Bericht. Unklar sei jedoch, ob Intel auch offen für einen solchen Deal sei.

Die Gespräche sollen sich noch in einem sehr frühen Stadium befinden. TSMC würde den Betrieb der Hableiterproduktion vollständig übernehmen. Aber auch US-Chipunternehmen soll die Gelegenheit erhalten, sich an den Produktionsbetrieben zu beteiligen, um einen rein ausländischen Besitz der Chip-Fertigung von Intel zu verhindern.

Der Ausbau der eigenen Chip-Produktion bis hin zu einer Auftragsfertigung für Mitbewerber war ein wichtiger Teil der Zukunftspläne des im Dezember entlassenen Intel-CEO Pat Gelsinger. Zudem versuchen die USA, die heimische Chip-Produktion zu stärken und die Abhängigkeit von Asien als Produktionsstandort für Halbleiter zu reduzieren.

In diesem Zusammenhang erhielt Intel in den USA Fördermittel in Milliardenhöhe für Projekte in vier Bundesstaaten. Intel fand jedoch nicht ausreichend Kunden für seine Fertigung, um die Ausgaben zu rechtfertigen. Zudem musste Intel einräumen, dass die US-Subventionen die Möglichkeiten des Unternehmens einschränken, Anteile an den eigenen Chip-Betrieben zu verkaufen, nachdem diese in ein eigenständiges Unternehmen ausgelagert wurden – was ein zentrales Vorhaben Gelsingers für die Restrukturierung von Intel war.

Auch TSMC bezieht Fördermittel der US-Regierung für den Aufbau von Chip-Fertigungskapazitäten in den USA. Ein Projekt in Arizona wurde mit 6,6 Milliarden Dollar bezuschusst.