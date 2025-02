Bericht: OpenAI entwickelt eigenen KI-Chip

Die Fertigung erfolgt offenbar bei TSMC. OpenAI will mit dem KI-Chip seine Abhängigkeit von Nvidia reduzieren.

OpenAI entwickelt angeblich einen eigenen KI-Beschleunigerchip. Wie die Agentur Reuters berichtet, steht das Unternehmen kurz davor, dass Design für den Chip fertigzustellen. Zudem soll bereits in den kommenden Monaten der erste Fertigungslauf, Tape-Out genannt, beim taiwanischen Hersteller TSMC durchgeführt werden.

Dem Bericht zufolge forciert OpenAI die Entwicklung des eigenen Chips, um die Abhängigkeit von Nvidia zu reduzieren. Die ersten fertigen Chips sollen demnach bereits im kommenden Jahr in Betrieb genommen werden. Voraussetzung dafür ist laut den nicht näher genannten Quellen von Reuters, dass das erste Tape-Out funktionierende Chips ergibt.

Außerdem soll der erste von OpenAI entwickelte Chip in erster Linie für die Ausführung von KI-Modellen gedacht sein. Anfänglich soll er außerdem lediglich in begrenztem Umfang eingesetzt beziehungsweise nur eine begrenzte Rolle in der Infrastruktur von OpenAI spielen.

Entwickelt wurde der Team von einem Team von etwa 40 Mitarbeitern unter der Leitung von Richard Ho, der von Google zu OpenAI kam. Das Team soll unter anderem mit dem US-Chiphersteller Broadcom zusammengearbeitet haben. Die Fertigung bei TSMC soll indes in einem 3-Nanometer-Prozess erfolgen, mit einer gemeinsamen Systolic-Array-Architektur und High-Bandwidth-Memory (HBM). Den Zugang zu den Produktionskapazitäten bei TSMC soll OpenAI über eine Vereinbarung mit Broadcom erhalten haben.