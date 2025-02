Safer Internet Day: TÜV Rheinland startet Onlineshop für Pentests

Bestätigt wird die steigende Gefahr durch eine Umfrage unter Fachleuten für Cybersecurity, die TÜV Rheinland im November 2024 veröffentlicht hat: Neun von zehn Befragten gaben darin an, dass die Gefahr von Cyberangriffen für Unternehmen und Institutionen in Deutschland in den vergangenen zwölf Monaten zugenommen hat. Wichtige Gründe hierfür: Prozesse werden digitalisiert und Systeme miteinander verbunden, der Zugriff auf wichtige Anwendungen erfolgt immer häufiger web- oder mobilbasiert und immer mehr Anwendungen und Daten werden in die Cloud verlagert. Daten haben sich zu einem neuen und äußerst wertvollen Wirtschaftsgut entwickelt, sodass Cyberangriffe zunehmend die Existenz von Unternehmen bedrohen.

Verschiedene Pentest-Dienstleistungen

Für mehr Sicherheit im Netz bietet TÜV Rheinland nun einen Onlineshop für Penetrationstests. Der Service steht ab sofort zur Verfügung. Unternehmen können die Penetrationstests mit wenigen Klicks online entsprechend ihrem Bedarf zusammenstellen und bestellen. Das Angebot unter www.tuv.com/pentestshop richtet sich an Unternehmen deutschlandweit und umfasst verschiedene Pentest-Dienstleistungen. Mithilfe eines Penetrationstests überprüfen die Experten von TÜV Rheinland sowohl die Systeme der IT als auch der OT auf potenzielle Schwachstellen, die Kriminellen eine Angriffsfläche für Cyberattacken bieten könnten. Hierzu zählen IT-Systeme und OT-Komponenten ebenso wie Onlineshops, Kundenportale oder Online-Banking.

