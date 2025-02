Windows 11 24H2: Microsoft bietet Workaround für Probleme mit Sicherheitsupdates

Betroffen sind bestimmte Installation von Windows 11 24H2. Als Behelfslösung muss Das Betriebssystem erneut installiert werden. Ein Fix ist weiterhin in Arbeit.

Microsoft hat eine Behelfslösung für ein Problem veröffentlicht, das Nutzer von Windows 11 Version 24H2 betrifft. Unter Umständen können sie derzeit keine Sicherheitspatches für das Betriebssystem installieren. Der Fehler ist seit Dezember bekannt.

Das Problem tritt allerdings nur auf, wenn Windows 11 von CDs oder USB-Sticks installiert wurde, über auch die kumulativen Updates für Oktober 2024 oder November 2024 eingespielt wurden. Falls auf dem Installationsmedium die Sicherheitsupdates von Dezember 2024 oder später enthalten sind, tritt der Bug nicht auf. Das gilt auch für Installationen von Medien, wenn die Sicherheitspatches anschließend über Windows Update oder den Microsoft Update-Katalog bezogen werden.

„Bei der Verwendung von Medien zur Installation von Windows 11, Version 24H2, kann das Gerät in einem Zustand verbleiben, in dem es keine weiteren Windows-Sicherheitsupdates akzeptieren kann“, teilte Microsoft mit. „Dies tritt nur auf, wenn die Medien so erstellt wurden, dass sie die Sicherheitsupdates vom Oktober 2024 oder November 2024 als Teil der Installation enthalten (diese Updates wurden zwischen dem 8. Oktober 2024 und dem 12. November 2024 veröffentlicht).

Als Workaround schlägt Microsoft nun vor, Windows 11 24H2 erneut von einem Medium zu installieren, das die Sicherheitspatches enthält, die seit Dezember 2024 veröffentlicht wurden. Ein Fix, der den Fehler ohne Neuinstallation von Windows 11 korrigiert, ist Microsoft zufolge noch in Arbeit.