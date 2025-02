DeepL erweitert API um LLM der nächsten Generation und Schreibassistenten

Die DeepL API können Unternehmen direkt in ihre eigenen internen und externen Anwendungen wie E‑Mail-Systeme oder E‑Commerce-Plattformen integrieren und so eine Vielzahl von Herausforderungen bewältigen: von Sprachbarrieren über die Lokalisierung von Inhalten bis hin zur Verbesserung der geschäftlichen Kommunikation. Zudem entspricht die API den strengen und speziell auf Unternehmen zugeschnittenen Sicherheitsstandards, sodass sensible Daten stets geschützt bleiben.

„Die API ist aufgrund ihrer Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit eine der gefragtesten Lösungen von DeepL. Sie eignet sich ideal für Unternehmen, die die Qualität und Effizienz ihrer sprachbezogenen Prozesse durch Automatisierung steigern möchten“, sagt Sebastian Enderlein, CTO von DeepL. Marken aus verschiedenen Branchen, darunter die Deutsche Bahn, Weglot, Panasonic Connect, 24translate und Alza, vertrauen bereits auf die DeepL API, um DeepL in ihre Workflows einzubinden.

Verbesserung der Übersetzungsqualität und ‑genauigkeit

Durch die Integration des DeepL-Sprachmodells der nächsten Generation, das auf KI‑Sprachtechnologie und der eigens für Übersetzungen entwickelten LLM‑Technologie von DeepL basiert, erhalten API‑Nutzer hochwertigere Übersetzungsergebnisse und sparen Zeit bei der Übersetzung und Nachbearbeitung. Die Qualitätsverbesserung wurde in Blindtests mit Sprachexperten nachgewiesen: Das neue LLM schnitt bei der Sprachkombination Englisch ↔ Deutsch gegenüber dem herkömmlichen Modell von DeepL 1,4‑mal besser ab. Bei den Sprachkombinationen Englisch ↔ Japanisch und Englisch ↔ Chinesisch (vereinfacht) wurden die Ergebnisse als 1,7‑mal besser eingestuft. Blindtests aus dem Vorjahr haben ergeben, dass die Übersetzungsergebnisse von Google im Vergleich zu DeepL zweimal mehr Bearbeitungen und die Ergebnisse von ChatGPT‑4 sogar dreimal mehr Bearbeitungen erfordern, um die gleiche Qualität zu erreichen.

Neue Funktionen zum Bearbeiten von Texten

DeepL API Write bietet Nutzern fortschrittliche Funktionen zum Verfassen von Inhalten, einschließlich Grammatikvorschlägen und Rechtschreibkorrekturen. Sie steht API‑Kunden über dieselbe Schnittstelle wie der DeepL Übersetzer zur Verfügung. DeepL Write geht über die Funktionen herkömmlicher KI‑Tools hinaus, die Texte automatisch ausfüllen oder einfache Grammatikkorrekturen vornehmen. Es dient als kreativer Schreibassistent, der in Echtzeit KI‑gestützte Vorschläge zu Wortwahl, Formulierung, Stil und Ton liefert und so Nutzer während des gesamten Schreibprozesses unterstützt.

Die DeepL API unterstützt ab sofort das Sprachmodell der nächsten Generation für Übersetzungen zwischen den Sprachen Englisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch und Chinesisch (vereinfacht). Weitere Sprachen folgen in Kürze. Die DeepL API für Write ist jetzt für Deutsch, Englisch (britisch und amerikanisch), Spanisch, Französisch, Italienisch und Portugiesisch (europäisch und brasilianisch) verfügbar. Nutzer von DeepL API Pro profitieren zudem von höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards, die speziell auf Unternehmensanforderungen zugeschnitten sind. Dies bedeutet unter anderem, dass Übersetzungen von API Pro-Kunden nicht zum Trainieren von KI‑Modellen verwendet werden.