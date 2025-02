Amazon übertrifft die Erwartungen im vierten Quartal

Amazon hat seinen Nettogewinn im vierten Quartal nahezu verdoppelt. Der Überschuss kletterte aufgrund guter Ergebnisse der Cloud- und der Handelssparte auf 20 Milliarden Dollar. Seine Einnahmen erhöhte Amazon zudem um 10 Prozent 187,8 Milliarden Dollar. Beide Kategorien übertreffen die Erwartungen von Analysten.

Trotz der guten Kennzahlen sackte der Kurs der Amazon-Aktie nach Veröffentlichung der Bilanz im nachbörslichen Handel um 4 Prozent auf 229,16 Dollar ab. Den gestrigen Handelstag schloss das Papier noch mit einem Plus von 1,13 Prozent auf 238,83 Dollar ab, womit sich der Preis der Amazon-Aktie dem aktuellen 52-Wochen-Hoch von 242,52 Dollar näherte.

Anleger irritierte offenbar die zurückhaltende Prognose für das laufende erste Quartal 2025. Amazon strebt einen Umsatz von bis zu 155,5 Milliarden Dollar an – Analysten erwarten jedoch Einnahmen im Bereich von 158,5 Milliarden Dollar. Nach Angaben des Unternehmens wird die eigene Vorhersage durch „ungewöhnlich“ starke Nachteile durch Währungsschwankungen belastet.

Das nordamerikanische Handelsgeschäft sorgte für einen Umsatz von 115,6 Milliarden Dollar (plus 10 Prozent) und einen operativen Gewinn von 9,3 Milliarden Dollar (plus 43 Prozent). Das internationale Handelsgeschäft spülte 43 Milliarden Dollar in die Kasse, womit ein operativer Gewinn von 1,3 Milliarden Dollar generiert wurde – nach einem Fehlbetrag im Vorjahreszeitraum von 419 Millionen Dollar.

Auch die Cloudsparte AWS verbesserte ihre Einnahmen, und zwar um 19 Prozent auf 28,8 Milliarden Dollar. Ihr operativer Gewinn sprang indes um 48 Prozent auf 10,6 Milliarden Dollar.