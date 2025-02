Google-Mutter Alphabet meldet Umsatz- und Gewinnanstieg im vierten Quartal

Die Google-Mutter Alphabet hat im vierten Quartal 2024 96,5 Milliarden Dollar umgesetzt. Das entspricht einem Wachstum von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Seinen Nettogewinn steigerte das Unternehmen um 28 Prozent auf 26,5 Milliarden Dollar oder 2,15 Dollar je Aktie. Anleger bewerteten die Kennzahlen durchweg negativ.

Zwar übertrifft Alphabets Aktiengewinn die Prognosen von Analysten, der Umsatz fiel jedoch geringer aus als erwartet. Auch die Cloud-Sparte schnitt schwächer ab, als von der Wall Street vorhergesagt. Als Folge brach der Kurs der Alphabet-Aktie um nachbörslichen Handel um 7,27 Prozent oder 15,11 Dollar ein. Den gestrigen Handelstag schloss das Papier mit 207,71 Dollar ab, bei einem aktuellen 52-Wochen-Hoch von 208,70 Dollar.

Googles Werbeeinnahmen kletterten um fast 11 Prozent auf 72,5 Milliarden Dollar. Der Bereich Abonnements, Plattformen und Geräte steuerte 11,6 Milliarden Dollar (plus 8 Prozent) zum Gesamtergebnis bei. Die Cloudsparte verbesserte sich um 30 Prozent auf 11,96 Milliarden Dollar. Die operativen Gewinn der Google Services und des Cloudgeschäfts erhöhten sich zudem um 23 beziehungsweise 142 Prozent.

Das Geschäftsjahr 2024 beendete Alphabet mit einem Umsatz von 350 Milliarden Dollar (plus 14 Prozent) und einem Nettogewinn von 100 Milliarden Dollar (plus 36 Prozent). Zudem kündigte CEO Sundar Pichai Investitionen in Höhe von 75 Milliarden Dollar für das laufende Jahr an, unter anderem in den Bereich künstliche Intelligenz.