Lernlabor „Sicheres Cloud Computing“

Mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen Fraunhofer IESE und der Hochschule Worms entsteht eine Infrastruktur, die Forschung zum Thema Sichere Cloud ermöglicht und für Unternehmen Dienstleistungen und Maßnahmen zur Cloud-Sicherheit bereitstellt – von der Durchführung von Penetrationstests über die Bewertung von Cloud-Sicherheitsmaßnahmen bis hin zum Zugang zur Fraunhofer-Laborumgebung. Zugleich bietet das Konsortium anwendungsnahe Weiterbildungen in einer innovativen Lernumgebung, die IT-Verantwortliche auf aktuelle und künftige Herausforderungen vorbereiten und sie fit machen für gesetzliche Regularien wie etwa NIS-2.

Know-how-Transfer

„Die Lehrtätigkeiten von Fraunhofer-Experten und -Expertinnen an den Abteilungen unserer Hochschule bieten nicht nur einen wertvollen Know-how Transfer, sondern fördern auch die gegenseitige Entwicklung sowohl für unsere Studierenden als auch die Mitarbeitenden des Fraunhofer IESE. Auch die kooperative Betreuung von forschungsnahen, praxisrelevanten Abschlussarbeiten und die Nachwuchsrekrutierung, von der beide Seiten profitieren, trägt dazu bei, die Region als innovativen Standort im Bereich Sicheres Cloud Computing zu etablieren“, sagt Jens Kohler, Professor für sichere Software- und Systementwicklung an der Hochschule Worms.

Forschung fließt direkt in Anwendungen

„Die große Stärke unserer Zusammenarbeit ist es, dass wir die Ergebnisse der gemeinsamen Forschung direkt in die Anwendung bringen können“, ergänzt Dr. Raphaela Schätz, Leiterin des Lernlabor Cybersicherheit: „Das aktuelle Forschungswissen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fließt direkt in die Trainings ein, sodass unsere Kunden unmittelbar von dem neuesten Forschungsstand in der IT-Sicherheit profitieren.“

Die Weiterbildungsformate des Lernlabor Cybersicherheit reichen von offenen Seminaren über Inhouse-Angeboten bis hin zu Intensivtrainings im verteilten Lernlabor. Zudem finden regelmäßig Events wie Hackathons oder Netzwerkveranstaltungen statt, bei denen sich sowohl technisches Fachpersonal als auch Entscheider und politische Akteure untereinander austauschen können.