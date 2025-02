OpenAI führt neues KI-Modell o3-mini ein

Das Modell o3-mini ist in ChatGPT und der API verfügbar. Es bietet vor allem Vorteile in den Bereichen Mathematik und Wissenschaft.

OpenAI hat sein neues KI-Modell o3-mini veröffentlicht. Das im vergangenen Jahr vorgestellte Modell soll vor allem in den Bereichen Mathematik und Wissenschaft mehr Leistung bieten als sein Vorgänger o1. Es ist zudem das bisher kostengünstigste Modell in OpenAIs Reasoning Series.

„OpenAI o3-mini ist jetzt in ChatGPT und der API verfügbar. Pro-Benutzer haben unbegrenzten Zugang zu o3-mini und Plus- & Team-Benutzer haben die dreifache Rate (gegenüber o1-mini)“, teilte OpenAI mit. „Kostenlose Benutzer können o3-mini in ChatGPT ausprobieren, indem sie den Reason-Button unter dem Message Composer auswählen.“

Wenn o3-mini ausgewählt wird, verwendet es nach Angaben des Unternehmens einen mittleren Analyseaufwand, der ein Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit herstellen soll. Während das ursprüngliche o1-Modell immer noch über ein breiteres Allgemeinwissen verfügen als o3-mini, soll der Hauptvorteil des neuen Modells in seiner höheren Geschwindigkeit und Leistung im Vergleich zu o1-mini liegen.

Beim Vergleich der Leistung von o3-mini und o1-mini stellten die Experten fest, dass o3-mini genauere, durchdachtere und klarere Antworten als o1-mini liefert. Demnach bevorzugten sie in 56 Prozent der Fälle o3-mini-Antworten und beobachteten eine 39 prozentige Verringerung der wesentlichen Fehler.

Die Sicherheit von o3-mini bewertete OpenAI durch die öffentliche Freigabe mittels Jailbreak und nicht zugelassenen Inhaltsbewertungen. Das Unternehmen stellte fest, dass das neue Modell GPT-4o bei den Bewertungen deutlich übertrifft. OpenAI hat die Bewertungsergebnisse veröffentlicht und außerdem eine o3-mini System Card herausgegeben, ein 37-seitiges PDF, das die detaillierten Ergebnisse der Bewertungen enthält.