Ransomware: Betrieb unterbrochen bei 55 Prozent der getroffenen Unternehmen

55 Prozent der Unternehmen in Deutschland, die von einem Ransomware-Angriff getroffen wurden, mussten ihren Betrieb herunterfahren. Das ist das Ergebnis einer Studie im Auftrag des Sicherheitsanbieters Illumio. 45 Prozent der Betroffenen berichteten zudem von erheblichen Umsatzeinbußen.

Immerhin 36 Prozent sahen sich laut der Studie The Global Cost of Ransomware gezwungen, als Folge eines Ransomware-Angriffs Stellen abzubauen. Und 34 Prozent der Unternehmen gaben an, sie hätten auch Kunden verloren. Insgesamt übersteigen demnach die Kosten durch Reputationsschäden mittlerweile rechtliche und regulatorische Kosten: Bei 34 Prozent der betroffenen Unternehmen erlitt auch die Marke erhebliche Schäden.

Die Auswirkungen sind für viele Unternehmen auch deswegen gravierend, weil sich Cybererpresse Illumio zufolge auf kritische Systeme konzentrieren, um maximalen Schaden zu verursachen. So sollen 24 Prozent der Attacken mit Ransomware kritische Systeme beeinträchtigen, die dann durchschnittlich für 12 Stunden ausfielen.

Darüber hinaus investieren deutsche Unternehmen mehr Zeit und Manpower in die Eindämmung von Ransomware als jedes andere Land. Im Durschnitt benötigen der Studie zufolge 18,3 Mitarbeiter jeweils 149 Stunden, um den größten Ransomware-Angriff einzudämmen und zu beheben.

Eine weitere Erkenntnis: 47 Prozent der deutschen Unternehmen benötigen zu lange, um Sicherheitsverletzungen zu erkennen und einzudämmen. „Ransomware ist allgegenwärtiger und schädlicher denn je, doch nicht jeder Angriff muss zwangsläufig zu Betriebsunterbrechungen oder schwerwiegenden geschäftlichen Misserfolgen führen“, sagte Trevor Dearing, Director of Critical Infrastructure bei Illumio. „Unternehmen müssen auf betriebliche Resilienz setzen und dazu Maßnahmen wie Mikrosegmentierung ergreifen, die Angreifer daran hindern, kritische Systeme zu erreichen. Wenn Angriffe bereits frühzeitig eingedämmt werden, können Unternehmen ihre wichtigsten Systeme und Daten schützen und Millionenkosten für Downtime, Umsatzeinbußen und Reputationsschäden einsparen.“