Wachstumsimpulse für AWS-Partner

Auch hierzulande zählt Amazon Web Services (AWS) zu den wichtigsten Anbietern von Public Cloud Services für Geschäftskunden. Dank dessen anhaltend hoher Innovationskraft, etwa bei der Integration von KI-Werkzeugen oder der Anbindung von Edge-Infrastrukturen, wächst die Zahl der IT-Dienstleister, die den US-Hyperscaler als wichtigen Partner nutzen, um die IT-Landschaften ihrer Kunden in bedarfsgerechte und kostenflexible Architekturen zu transformieren.

Entsprechend wettbewerbsintensiv stellt sich das aktuelle Marktgeschehen auch in Deutschland dar. Dies belegt eine Studie des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Information Services Group (ISG), die die Portfolio- und Wettbewerbsstärke von 47 Dienstleistern aus dem AWS-Ökosystem unter die Lupe nimmt.

Cloud-native Transformation

Im Zusammenspiel mit den Toptreibern KI, Flexibilität und Kostensenkung sehen die Autoren der Studie das starke Wachstum des Cloud-Native-Marktes als maßgeblich für die positive Geschäftsentwicklung der AWS-Partner in Deutschland. „Traditionelle Modernisierungsservices wie Lift & Shift oder Replatforming sind zwar weiterhin gefragt, doch der Trend geht schnell in Richtung cloud-native Transformation“, sagt Frank Heuer von ISG, der als Lead Analyst die Studie geleitet hat. „Diese Entwicklung zeigt sich zum Beispiel in der immer höheren Akzeptanz von Containerisierung und serverlosem Computing, was durch den Einsatz von robusten DevOps-Verfahren sowie Automatisierungswerkzeugen wie etwa AWS CodePipeline und CloudFormation ergänzt wird.“

Gute Erfolgsvoraussetzungen – und gute Bewertungen in der Studie – haben daher Dienstleister, die ihren Kunden eine Entwicklungsperspektive aufzeigen und die daraus resultierende Roadmap Schritt für Schritt umsetzen, so etwa beim Aufbau von Data Lakes für die Datenanalyse oder der Ausgestaltung von generativen KI-Lösungen. Ziel ist die durchgängige Realisierung der jeweiligen Cloud-Projekte.

Zunehmend legen Anwenderunternehmen – insbesondere auch in Deutschland – Wert auf digitale Souveränität. Das heißt, sie streben die Kontrolle über ihre extern verarbeiteten und gespeicherten Daten sowie über die Infrastruktur zur Bereitstellung der digitalen Dienste an. Dem trägt Amazon Web Services inzwischen auch mit einer entsprechenden Auszeichnung seiner Partner Rechnung. Die AWS-Partnerkompetenz „Digital Sovereignty Services“ kennzeichnet Dienstleister, die über das Fachwissen verfügen, um ihren Kunden beim Aufbau von bedarfsgerechten Lösungen für die digitale Souveränität beratend und gestaltend zur Seite zu stehen.

Vor diesem Hintergrund setzt sich eine tiefere Integration von Beratung und Migrationsleistungen immer mehr durch. Die ISG-Studie fasst entsprechend aufgestellte IT-Anbieter im Marktsegment der „AWS Professional Services“ (Bild) zusammen.

Bild: Im Marktsegment „AWS Professional Services“ hat ISG insgesamt 35 Anbieter untersucht. 12 davon sehen die Marktforscher als „Leader“, einen als „Rising Star“.

AWS Professional Services

In der Beratung reicht das Angebotsspektrum von der Festlegung tragfähiger Cloud-Strategien über die Entwicklung von rentablen Geschäftsszenarien bis zum Anforderungsmanagement in den Bereichen Governance, Risk & Compliance (GRC), zu denen insbesondere auch die Themen Cybersicherheit und Datenschutz gehören. Im Umsetzungsbereich verfügen führende AWS-Partner über eine fundierte Expertise in den Domänen Softwarearchitektur und -entwicklung sowie Anwendungsmigration und -modernisierung.

Zudem sind weitreichende Fähigkeiten und Erfahrungen in der Datenwissenschaft sowie Datenbank- und Lösungsarchitektur gefragt. Ziel ist es, unterschiedlichste Datentypen und -mengen über Systemgrenzen hinweg zu extrahieren, in kohärenten Datenmodellen aufzubereiten und im Kontext der zu lösenden Business-Anforderungen zu analysieren. In zunehmendem Maße gilt es dabei auch die Ränder des Netzwerkes zu beachten und die dort anfallenden IoT-Daten in die übergeordnete Cloud-Infrastruktur zu integrieren. Die daran anschließende Datenanalyse stützt sich immer mehr auf geeignete KI- und ML-Methoden. Zusätzliche Vorteile erzielen AWS-Dienstleister, wenn sie die Analyseergebnisse nutzen, um ihren Kunden kontinuierliche Prozessverbesserungen vorzuschlagen.

Einstufungen

Die Studie bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 47 Anbietern in vier Marktsegmenten (Quadranten): „AWS Professional Services”, „AWS Managed Services“, „AWS Data Analytics, AI and ML“ und „AWS SAP Workloads“.

Die Studie stuft Accenture, Capgemini, DXC Technology, HCLTech und TCS in allen vier Marktsegmenten als „Leader“ ein. Cognizant, Eviden (Atos Group), tecRacer, T-Systems und Wipro werden in je drei Quadranten als „Leader“ bezeichnet. IBM und Rackspace Technology sind „Leader” in jeweils zwei sowie AllCloud, Arvato Systems, Claranet, Deloitte, Kyndryl, Materna, NTT Data und Syntax in je einem Segment.

Zudem wird Public Cloud Group in zwei Marktsegmenten sowie Adesso SE in einem Quadranten als „Rising Star“ bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Die Studie trägt den Namen „ISG Provider Lens AWS Ecosystem Partners Germany 2024“ und ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.