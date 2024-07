Drei Viertel der Deutschen halten E-Mail die Treue

Insbesondere im beruflichen Kontext ist die E-Mail mit Abstand das am häufigsten genutzte Kommunikationsmittel. Aber auch privat versenden drei Viertel der deutschen Bevölkerung (75,8 Prozent) regelmäßig E-Mails. Dies zeigt eine aktuelle Umfrage des Internetverbands Eco, die unter rund 2.500 Bürgerinnen und Bürgern vom Meinungsforschungsinstitut Civey durchgeführt wurde.

Kurzer Rückblick auf 1984

„You have new mail“ – Diese vier Worte erschienen am 3. August 1984 zum ersten Mal auf einem deutschen Bildschirm, als Eco-Ehrenpräsident und Internetpionier Prof. Michael Rotert sich morgens an seinem Computer am Informatik-Rechenzentrum der Uni Karlsruhe einloggte. Vier Worte, die den Beginn eines neuen Kommunikationszeitalters in Deutschland markierten.

„1984 hätte niemand gedacht, dass die E-Mail die Kommunikation in diesem Ausmaß revolutionieren würde“, meint Prof. Rotert aus heutiger Sicht und erläutert: „Heute ist sie für viele unverzichtbar, besonders in deutschen Büros. Als universelles Namensschild im Internet und für formelle Anfragen bleibt sie essentiell. Ihre Zukunft liegt in technologischem Fortschritt und Sicherheit, um Vertrauen zu festigen und Effizienz zu gewährleisten.“

Mehrheit der Nutzer:innen setzt auf Sicherheit

Die Eco-Umfrage zeigt auch, dass sich die Deutschen der Bedrohungen bewusst sind, denen ihre E-Mails ausgesetzt sein könnten und proaktiv Maßnahmen ergreifen, um sich zu schützen. Die Mehrheit der Befragten (50,9 Prozent) verwendet Anti-Virus-Software, um ihre E-Mails vor Bedrohungen zu schützen.

Weitere beliebte Sicherheitsmaßnahmen sind die Verwendung eines starken Passworts (45,7 Prozent) und der Einsatz von E-Mail-Filtern (28,0 Prozent). Zwei-Faktor-Authentifizierung wird von 20,8 Prozent der Nutzer:innen angewendet, während 20,3 Prozent auf Verschlüsselung setzen. Nur 13,0 Prozent der Befragten gaben an, keine speziellen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen und verlassen sich beim Thema Sicherheit ausschließlich auf die Maßnahmen ihres E-Mail-Anbieters.

10 Tipps für vertrauensvolle E-Mails

Neben dem 40-jährigen Jubiläum der E-Mail feiert auch die unter dem Dach des Eco-Verbands gegründete Initiative Certified Senders Alliance (CSA) ihr 20-jähriges Bestehen. Die CSA verfolgt das Ziel, die Qualität kommerzieller E-Mails zu verbessern, damit Newsletter, Rechnungen und Auftragsbestätigungen bei den E-Mail-Empfänger ankommen und diese zugleich vor Phishing und Spam geschützt sind.

Julia Janßen-Holldiek, Director der Certified Senders Alliance, erklärt: „Bei der CSA entwickeln und etablieren wir Qualitätsstandards für das kommerzielle E-Mailing und tragen dadurch aktiv zum Schutz der Nutzer und zur Stärkung des Kommunikationskanals-E-Mail bei. Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen Versendern und Mailboxprovidern und übersetzen Anforderungen und Praxisrelevanz für die jeweils andere Seite.“

Mit diesen 10 Tipps sollte aus Sicht des CSA eine vertrauensvolle Kommunikation per E-Mail gelingen: