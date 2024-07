Die Zukunft der Werbegeschenke in einer digitalen Welt

Viele Prozesse werden digital optimiert und vereinfacht. Für Firmen ist eine Internetpräsenz Standard. 99 Prozent der Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitern hat eine eigene Website. Neue Start-ups konzentrieren sich nur noch auf den Onlinehandel. Online-Werbung mit Google Ads oder auf Social Media gehen in den meisten Kommunikationsabteilungen Hand in Hand und bilden im Marketingmix neben den klassischen Instrumenten, wie Print- und Fernsehwerbung, einen festen Bestandteil. Aber wie verhält es sich mit Werbeartikeln, also gebrandeten Produkten, die traditionell auf Messen verteilt werden? Erreicht heute ein USB-Stick als Werbegeschenk noch sein Publikum? Wir sagen ja, denn Werbegeschenke haben viele Vorteile gegenüber digitalen Formaten und können schon mit geringer Investition eine große Werbewirkung erreichen.

Werbegeschenke sind sympathisch

In unserer schnelllebigen Zeit sind Werbeartikel attraktiv, nützlich und sympathisch. Online-Werbung wird flüchtig konsumiert und oft als störend empfunden. Wenn ein Video auf YouTube von einem Spot unterbrochen wird, reagiert man häufig gereizt. Werbemittel hingegen sind Gegenstände, die alle Sinne ansprechen. Somit ist die Werbewirkung nachhaltiger. Im Vergleich zu anderen Kommunikationsmitteln erzielen Werbeartikel die höchsten Erinnerungswerte an die Marke. 98 Prozent der Deutschen besitzen einen Werbeartikel. 62 Prozent behalten diesen länger als ein Jahr im Besitz. Das zeigt das Potenzial, das die Werbegeschenke haben. Die Besitzer werden bei der Nutzung noch lange an die Marke erinnert und das Logo ist auch für andere sichtbar.

Zielgruppe und ihre Nutzungsgewohnheiten kennen

Für die Auswahl eines geeigneten Werbemittels ist es sehr wichtig, die Nutzungsgewohnheiten der Zielgruppe genau zu kennen. Soll der Artikel am Arbeitsplatz verwendet werden, dann sind Hilfsmittel für den Schreibtisch ideal. USB-Sticks, Mauspads oder ein Stiftehalter lassen sich ideal mit dem Firmenlogo bedrucken. Auf Messen sind Merchandisingprodukte immer noch beliebte Mittel, um das Publikum an den Stand zu locken. Kugelschreiber und Notizbücher sind neben den Stofftaschen sicherlich die Klassiker. Gerade Taschen haben eine große Druckfläche, um das Logo in den Farben des Corporate Designs aufzudrucken. Somit ist das Logo in allen Messehallen sichtbar. Der Werbeeffekt verstärkt sich, wenn die Taschen nach der Messe zum Einkaufen verwendet werden. Durch ihre lange Haltbarkeit und Nützlichkeit sind sie effektive Werbemittel.

Kleine Investition mit großer Wirkung

Der Markt an Werbeartikeln bietet eine große Produktvielfalt an. Das macht es für Unternehmen interessant, die kein Budget für teure Kampagnen haben, aber dennoch eine große Zielgruppe ansprechen möchten. Die USB-Sticks gibt es schon für knapp 2 Euro, Kugelschreiber schon ab 10 Cent. Aber auch hochwertige Produkte für neue oder treue Kunden können gewählt werden, um sich für das Vertrauen oder lange Kundenbeziehung zu bedanken. Jubiläen oder Festtage wie Weihnachten sind ideale Momente, um mit einem Geschenk zu überraschen. Und das ist ein weiterer wichtiger Effekt von Werbemitteln: Wer etwas geschenkt bekommt, empfindet neben der Überraschung auch Wertschätzung – alles Gefühle, die sich positiv auf die Kundenbindung auswirken.

Mitarbeiteridentifikation fördern

Werbemittel können aber auch für Mitarbeiter positiv verwendet werden. In einem Welcome-Pack sind gebrandete Artikel nicht nur eine schöne Geste, den neuen Mitarbeiter willkommen zu heißen, sondern sie fördern auch die Identifizierung mit dem Unternehmen. Für Teammitglieder hingegen können Werbegeschenke motivierend sein, da man sich über Geschenke freut und sich wertgeschätzt fühlt.

Perfekt für ein grünes Image

Nachhaltigkeit wird für die Verbraucher immer wichtiger. Auch der Werbegeschenke-Markt reagiert auf diesen Trend. In den letzten Jahren wurden immer mehr ökologische Produkte auf den Markt gebracht, hergestellt aus nachhaltigen Materialien. Es gibt Holz-USBs oder recycelte Baumwolltaschen. Damit können Unternehmen ihren Kunden ihr Engagement für Umweltschutz zum Ausdruck bringen. Viele dieser umweltfreundlichen Artikel sind mit einem Label ausgezeichnet, wie das Forest Stewardship Council (FSC)-Zertifikat für eine nachhaltigere Waldwirtschaft oder Global Organic Textile Standard (GOTS) für eine ökologische und sozial faire Produktion bei Textilien. Diese nachhaltigen Werbegeschenke transportieren ein grünes, umweltbewusstes Image nach außen.

Werbegeschenke haben viele Vorteile gegenüber Online-Werbung, da man sie anfassen, mitnehmen und gebrauchen kann. Sie sind Produkte, die im Alltag der Kunden genutzt werden. Intern fördern sie die Mitarbeiteridentifikation. Sie erreichen größere Erinnerungswerte als die Instrumente des Online-Marketings. Sie sind sympathische Markenbotschafter mit nachhaltiger Wirkung.

Autor: Oriol Badia, Marketing Manager von Gift Campaign

https://www.giftcampaign.de/