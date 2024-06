Wimbledon: KI für personalisierte Spielerberichte

„Catch Me Up“, entwickelt und trainiert mit IBMs Granite LLM, hilft Tennisfans, über alle Spiele hinweg auf dem Laufenden zu bleiben.

IBM und der All England Lawn Tennis Club werden beim diesjährigen Tennisturnier eine neue digitale Funktion einführen. Sie nutzt Matchdaten mit generativer KI von IBMs KI- und Datenplattform watsonx, um die Fans über die weltweit führenden Herren- und Dameneinzelspieler auf dem Laufenden zu halten.

Analysen der aktuellen Leistungen

Mit der neuen Funktion „Catch Me Up“ werden auf Wimbledon.com und in der Wimbledon-App Karten mit KI-generierten Spielerberichten und -analysen angezeigt. Die Spielerkarten werden in einer personalisierten Reihenfolge angezeigt, die auf den Nutzerdaten wie Standort und MyWimbledon-Profil basiert. Die Inhalte vor dem Spiel umfassen Analysen der aktuellen Leistungen und Vorhersagen zur Gewinnchance, während nach dem Spiel die wichtigsten Statistiken und Höhepunkte präsentiert werden. Die Funktion wird auch ausführliche tägliche und wöchentliche Zusammenfassungen von Spielen erstellen.

„Catch Me Up“ wurde mit dem Large Language Model (LLM) Granite von IBM erstellt. Das Modell wurde auf den redaktionellen Stil von Wimbledon geschult und wird vom All England Club überwacht. Letztendlich soll die neue Funktion Wimbledon dabei helfen, seine Inhalte sowohl für neue als auch für bestehende Tennisfans auf der ganzen Welt zu verbreiten und den Fans Zugang zu zeitnahen, ausgewählten Inhalten über Herren- und Dameneinzelspiele zu bieten, die oft gleichzeitig stattfinden.

„Generative KI ermöglicht es uns, unsere Fähigkeit zu erweitern, verschiedene Arten von Inhalten für Fans bereitzustellen, egal wo sie sich auf der Welt befinden, und zwar auf eine Art und Weise, die auf sie zugeschnitten ist. Die neue Funktion „Catch Me Up“ macht es den Fans in diesem Jahr leichter, die wichtigsten Ereignisse während des gesamten Turniers zu verfolgen“, sagt Chris Clements, Leiter für digitale Produkte beim All England Club.

Tennisfans stehen KI positiv gegenüber

Der KI-Einsatz erfolgt vor dem Hintergrund einer neuen Studie von IBM und Morning Consult, die zeigt, dass 55 Prozent der befragten Tennisfans weltweit glauben, dass KI einen positiven Einfluss auf den Sport haben wird. Bei der Frage, wie generative KI ihr Erlebnis verbessern könnte, gaben die Befragten Echtzeit-Updates, personalisierte Inhalte und einzigartige Einblicke als wichtigste Punkte an.

Etwa ein Drittel der befragten Tennisfans weltweit nutzt mehrere Geräte, um sich hauptsächlich über Sportereignisse zu informieren, mehrere Spiele gleichzeitig zu verfolgen und sich mit anderen Fans auszutauschen. Darüber hinaus gibt fast die Hälfte der Fans an, sich täglich oder wöchentlich mit zusätzlichen Tennisinhalten zu befassen, und nennt Zusammenfassung und Personalisierung als die beiden wichtigsten Merkmale von Sportinhalten.en.“