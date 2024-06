Einsatz von AI-Videoeditoren in der modernen Videobearbeitung

automatisiert ein AI-Video-Editor lästige Aufgaben, spart Zeit und ermöglicht es den Benutzern, kreativ zu sein. Mit intelligenten Funktionen hilft ein Videobearbeitungsprogramm den Anwendern, qualitativ hochwertige Videos mit professionellen Ergebnissen zu erstellen, selbst für diejenigen, die nur wenig Erfahrung mit der Videobearbeitung haben.

AI-Video-Editor

Ein „AI-Video-Editor“ oder ein Video-Editor mit künstlicher Intelligenz bezieht sich auf Software, die die Technologie der künstlichen Intelligenz nutzt, um Videobearbeitungsprozesse zu automatisieren und zu verbessern. Dazu gehören verschiedene Funktionen wie die automatische Erkennung und Entfernung von Rauschen, die Erkennung von Objekten und Aktionen sowie komplexere Vorgänge wie das Entfernen oder Ändern der Stimme in einem Video.

Künstliche Intelligenz hielt zu Beginn des 21. Jahrhunderts Einzug in die Welt der Videobearbeitung, als einfache Formen des maschinellen Lernens zum automatischen Sortieren und Kategorisieren von Videos eingesetzt wurden. Im Laufe der Zeit wurden diese Technologien immer ausgefeilter, wie z. B. Deep Learning und neuronale Netze, die die Qualität und Funktionalität automatischer Bearbeitungswerkzeuge erheblich verbessert haben.

Künstliche Intelligenz spielt in der modernen Videoproduktion eine Schlüsselrolle und ermöglicht eine schnellere und bessere Videobearbeitung. Sie ermöglicht die Automatisierung vieler Routineaufgaben wie das Zuschneiden und Schneiden von Clips und sogar komplexere Aufgaben wie die Änderung der Beleuchtung oder die Bildstabilisierung. Das spart nicht nur Zeit, sondern ermöglicht es den Editoren auch, sich auf die kreativen Aspekte ihrer Arbeit zu konzentrieren.

Vorteile von Videobearbeitungsprogrammen mit künstlicher Intelligenz

Höhere Effizienz: KI beschleunigt den Videobearbeitungsprozess durch die Automatisierung vieler Aufgaben, die normalerweise zeitaufwendig sind. So kann beispielsweise die automatische Gesichtserkennung und -verfolgung den Bearbeitungsprozess für Interviews oder Dokumentarfilme erheblich beschleunigen. Automatisierung: Durch den Einsatz von KI werden manuelle Vorgänge reduziert, was die Fehlerwahrscheinlichkeit verringert und die Effizienz erhöht. So kann beispielsweise die automatische Rauschunterdrückung oder Farbkorrektur in wenigen Minuten durchgeführt werden, was bei manueller Bearbeitung normalerweise Stunden dauern würde. Kreativität: Funktionen der künstlichen Intelligenz eröffnen neue kreative Möglichkeiten. Zum Beispiel ermöglicht die Fähigkeit, die Stimme in einem Video zu ändern oder Effekte hinzuzufügen, die manuell nur schwer zu realisieren wären, einzigartige und innovative Videoinhalte. Genauigkeit: Künstliche Intelligenz sorgt für eine höhere Genauigkeit und Qualität der Videoergebnisse. So kann beispielsweise die Erkennung von Szenen und die automatische Erstellung von Untertiteln oder Kommentaren die Qualität und Zugänglichkeit von Videoinhalten erheblich verbessern.

Eine Einführung in die Videobearbeitungssoftware am Beispiel von Filmora mit umfassenden Funktionen der künstlichen Intelligenz.

Wondershare Filmora ist eine Videobearbeitungssoftware (Software) für Mac und PC, die bereits 2015 veröffentlicht wurde. Filmora verfügt über mehrere Videobearbeitungstools, darunter KI-unterstützte Texterstellung und Bilderzeugung, Millionen von Standardbildern und -videos, Keyframe-Erstellung, Motion Tracking, automatisches Reframing und vieles mehr.

Die Kernkompetenzen von Filmora bei der KI-gestützten Erstellung von Inhalten sind:

KI-Musikgenerator (für kommerzielle Nutzung): Der KI-Musikgenerator von Filmora hört sich den von Ihnen gewählten Musikstil an, analysiert Ihr Video und erstellt die am besten passende Hintergrundmusik für jede Art von Video, das Sie erstellt haben. Erstellen Sie sofort urheberrechtsfreie Musik, die zu jeder Stimmung passt.

KI-Text zu Video: Verwandeln Sie Text in fesselnde Videos mit KI-gesteuerten Animationen, die Wörter zum Leben erwecken und so das Engagement und das Storytelling steigern.

KI-Bilder: Eine weitere Neuerung von Filmora ist ein Tool zur Umwandlung von Text in Bilder. Mithilfe der Texteingabe können Sie über die Desktop-App Bilder erstellen, die Sie in Ihren Videoprojekten verwenden können. Es stehen mehrere Stile zu Ihrer Auswahl, darunter Computergrafik, Cyberpunk, Van Gogh-ähnliche Bilder und vieles mehr. Es stehen auch drei Seitenverhältnisse zur Verfügung, darunter 16:9, 9:16 und 1:1, so dass Sie Bilder für Breitwandfilme oder Kurzfilme auf YouTube erstellen können.

KI-Texterstellung: Eine der neuesten Funktionen ist die Verwendung von dem ChatGPT, der in die Filmora-Software integriert ist. Sie können Skripte, Titel und Beschreibungen für YouTube-Videos erstellen und Videos mit einer Textabfrage und einem Klick auf eine Schaltfläche kopieren. ChatGPT kann vor dem Start eines Projekts oder während der Bearbeitung verwendet werden, um Text in Ihrem Video hinzuzufügen oder zu ersetzen.

Fortgeschrittene Funktionen von Filmora, die auf künstlicher Intelligenz basieren:

KI-Übersetzung: Tauchen Sie ein in die internationale Szene mit der KI-Übersetzung von Filmora, die 23 Sprachen unterstützt. Vermitteln Sie Ihre Botschaft reibungslos an ein vielfältiges Publikum und überwinden Sie dabei mühelos Sprachbarrieren. Textbearbeitung durch künstliche Intelligenz: Überprüfen Sie den transkribierten Text aus Ihrem Video und stellen Sie sicher, dass alles in Ordnung ist. Oder bearbeiten Sie den Text einfach nach Ihren eigenen Vorstellungen und fahren Sie damit fort. KI-Stimmenentfernung: Die KI-Stimmenentfernungssoftware von Filmora verwendet fortschrittliche Algorithmen, um Stimmen mit außergewöhnlicher Qualität zu extrahieren und sicherzustellen, dass die Stimmen effektiv von der Hintergrundmusik getrennt werden, ohne dass die Audioqualität signifikant beeinträchtigt wird. Um dies selbst zu tun, wären teure Instrumente, unglaubliche Fähigkeiten und viel Zeit erforderlich. Künstliche Intelligenz erledigt dies in wenigen Minuten und gibt Ihnen die volle Kontrolle über die Entfernung bestimmter Elemente aus Ihrem Audiomaterial. AI Audio Denoise: Entfernt Hintergrundgeräusche aus Audio- oder Videomaterial mithilfe von AI. Dieses Werkzeug hilft Ihnen, saubere und klare Audioaufnahmen zu erhalten. AI Smart Cutout: Wondershare Filmora’s AI Smart Cutout ist eine fortschrittliche Funktion, die Algorithmen verwendet, um unerwünschte Teile des Videos automatisch zu erkennen und zu bearbeiten, was eine Alternative ist, um die Zeit des Benutzers bei der Arbeit an einem bestimmten Projekt zu sparen und zu optimieren. Das Tool kann verwendet werden, um Passagen aus Videos zu entfernen, die für die Erzählung irrelevant sind oder unerwünschte Elemente wie Hintergrundgeräusche, sich wiederholende Szenen oder unnötige Momente enthalten. AI-Maskierung: Mit der AI-Maskierungsfunktion benötigen Sie keine fortgeschrittenen Kenntnisse, um beeindruckende Übergänge zu erstellen. Sie können fließende Übergänge zwischen Szenen erzielen, indem Sie automatisch Hintergründe entfernen und den visuellen Fluss verbessern, um den Zuschauer zu fesseln. Sie können einzelne Teile Ihrer Szene ganz einfach verbessern, indem Sie sie hervorheben, Farben anpassen und mit Präzision und Effizienz visuelle Verbesserungen auf professionellem Niveau erzielen. Umwandlung von Sprache in Text: Die textbasierte Bearbeitung mit künstlicher Intelligenz in Filmora ist in der Lage, schnell und automatisch jede Stimme, Voiceover und andere Wörter aus jedem Video in bearbeitbaren Text zu transkribieren. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist Ihr Video einzufügen und auf eine Schaltfläche zu klicken. Das Programm beginnt automatisch mit seiner Arbeit. Das Endergebnis ist eine Textebene, die das Video genau nachbildet und im richtigen Moment auf dem Bildschirm erscheint. Umwandlung von Text in Sprache: Mit der Filmora Text zu Sprache (TTS) Funktion ist es einfach, Ihrem Video eine Stimme hinzuzufügen. Filmora transkribiert Ihre Textdateien automatisch in eine Sprache, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken. Sie können sowohl eine Stimme als auch das Geschlecht für die Textsynchronisation auswählen. Es werden Sprachen unterstützt.

Fazit

Der Einsatz künstlicher Intelligenz in Videobearbeitungssoftware revolutioniert den Prozess der Erstellung von Videoinhalten und macht ihn effizienter, genauer und kreativer. Dies ermöglicht es Videoproduktionsprofis und Amateuren gleichermaßen, neue Höhen in ihrer Kreativität zu erreichen, indem sie leistungsstarke Werkzeuge nutzen, die bisher nur in professionellen Studios verfügbar waren.

Wondershare Filmora ist eine einfach zu bedienende Videobearbeitungssoftware, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Benutzerfreundlichkeit und einer breiten Palette von KI-Funktionen bietet. Es ist eine gute Wahl für Anfänger, die beeindruckende Videos ohne komplizierte Lernkurve erstellen möchten.