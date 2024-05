Markt für KI-Chips wächst 2024 voraussichtlich um 33 Prozent

Das Volumen des Markts steigt auf rund 71 Milliarden Dollar. Der Bereich KI-Beschleuniger für Server kommt in diesem Jahr wahrscheinlich auf einen Umsatz von 21 Milliarden Dollar.

Gartner geht davon aus, dass Markt für KI-Halbleitern im Jahr 2024 ein Volumen von rund 71 Milliarden Dollar erreichen wird. Das würde einem Wachstum von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen.

Die von den Marktforschern erfassten KI-Chips werden unter anderem als KI-Beschleuniger in Servern eingesetzt. Dieses Segment soll den Herstellern einen Umsatz von rund 21 Milliarden Dollar bescheren. Die meisten KI-Chips werden jedoch im Bereich der Rechenelektronik eingesetzt. Hier soll der Marktanteil bei 47 Prozent liegen.

Außerdem prognostiziert Gartner, dass KI-PCs in diesem Jahr 22 Prozent der gesamten PC-Lieferungen ausmachen werden. Bis Ende 2026 sollen zumindest Unternehmen ausschließlich KI-PCs anschaffen. „KI-PCs verfügen über eine neuronale Verarbeitungseinheit (NPU), die es ihnen ermöglicht, länger, leiser und kühler zu laufen und KI-Aufgaben kontinuierlich im Hintergrund auszuführen. Dies schafft neue Möglichkeiten, KI in alltägliche Aktivitäten zu integrieren“, teilte das Unternehmen mit.

„Heute treibt generative KI (GenAI) die Nachfrage nach leistungsstarken KI-Chips in Rechenzentren an. Im Jahr 2024 wird der Wert von KI-Beschleunigern in Servern, die die Datenverarbeitung von Mikroprozessoren entlasten, insgesamt 21 Milliarden US-Dollar betragen und bis zum Jahr 2028 auf 33 Milliarden US-Dollar ansteigen“, sagt Alan Priestley, VP-Analyst bei Gartner.

2023 lag der Umsatz mit KI-Halbleitern bei 53,662 Milliarden Dollar. Für das Jahr 2025 rechnet Gartner mit einem weiteren Anstieg auf 91,955 Milliarden Dollar.