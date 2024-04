Formel 1 schauen – gratis und überall auf der Welt – so geht’s + Rennkalender 2024

Die Saison der Formel 1 2024 ist bereits mit den ersten Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien gestartet, und nach insgesamt 24 Rennen wird spätestens am 08.12.24 beim letzten Rennen in Abu Dhabi der neue Weltmeister feststehen. Wer wird in die Fußstapfen vom Niederländer Max Verstappen treten?

Erfahre, wie du mit einem VPN die Formel 1 live schauen kannst, und informiere dich mit unserem Rennkalender über alle Rennen dieser Saison.

F1-Rennkalender 2024

Rennen Datum Ort Land Strecke 1 29. Februar – 02. März Sahkir Bahrain Bahrain International Circuit 2 07. März – 09. März Dschidda Saudi Arabien Jeddah Corniche Circuit 3 22. März – 24. März Melbourne Australien Albert Park Circuit 4 05. April – 07.April Suzuka Japan Suzuka International Racing Course 5 19. April – 21. April Shanghai China Shanghai International Circuit 6 03. Mai – 05. Mai Miami USA Miami International Autodrome 7 17. Mai – 19. Mai Imola Italien Autodromo Enzo e Dino Ferrari 8 24. Mai – 26. Mai Monaco Monaco Circuit de Monaco 9 07. Juni – 09. Juni Montreal Kanada Circuit Gilles Villeneuve 10 21. Juni – 23. Juni Barcelona Spanien Circuit de Barcelona-Catalunya 11 28. Juni – 30. Juni Spielberg Österreich Red Bull Ring 12 05. Juli – 07. Juli Silverstone Großbritannien Silverstone 13 19. Juli – 21. Juli Budapest Ungarn Hungaroring 14 26. Juli – 28. Juli Spa-Francorchamps Belgien Circuit de Spa-Francorchamps 15 23. August – 25. August Zandvoort Niederlande Circuit Zandvoort 16 30. August – 01. September Monza Italien Autodromo Nazionale di Monza 17 13. September – 15. September Baku Azerbaijan Baku City Circuit 18 20. September – 22. September Singapur Singapur Marina Bay Street Circuit 19 18. Oktober – 22. Oktober Austin USA Circuit of The Americas 20 25. Oktober – 27. Oktober Mexiko-Stadt Mexiko Autodromo Hermanos Rodriguez 21 01. November – 03. November São Paulo Brasilien Autodromo José Carlos Pace 22 21. November – 23. November Las Vegas USA Las Vegas Strip Circuit 23 29. November – 01. Dezember Lusail Qatar Lusail International Circuit 24 06. Dezember – 08. Dezember Abu Dhabi Abu Dhabi Yas Marina Circuiz

Plattformen, die einen Live-Stream der Formel 1 bieten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Formel 1 live zu streamen beziehungsweise im TV zu schauen. In Deutschland bist du, was die Rennen im Free-TV angeht, auf den TV-Sender RTL angewiesen, der jedoch nur sieben der 24 Rennen live überträgt. Wer die Live-Streams der ganzen Saison sehen möchte, muss zum Pay-TV-Sender Sky wechseln.

F1-Fans aus Österreich und der Schweiz haben hingegen Glück: Hier sind alle Live-Rennen im TV oder online als Stream bei ServusTV, ORF und SRF (Schweiz) zu sehen.

Im Folgenden ein Überblick über die Optionen, die dir für einen Stream zur Verfügung stehen:

RTL (Deutschland)

Die Formel 1 ist wieder zurück im TV-Programm bei RTL – zumindest teilweise. Im Free-TV überträgt der Sender sieben ausgewählte Rennen, kostenlos allerdings nur in SD-Qualität. Wer Wert auf HD-Qualität liegt, muss zusätzlich bezahlen.

Zusätzlich zeigt RTL an fünf Samstagen nur das Qualifying oder das Sprintrennen – nicht aber das eigentliche Rennen. An zwölf weiteren Samstagen siehst du diese wiederum nur online mit einem kostenpflichtigen Abo auf RTL Plus.

Überblick:

– Preis: Kostenlos (gegebenenfalls Kosten für HD-Qualität oder Übertragungen der Qualifyings oder des Sprintrennens bei RTL Plus möglich);

– Welche Rennen? Sieben ausgewählte Rennen.

Sky (Deutschland)

Mit einem Sky-Abo siehst du alle 24 Rennen der aktuellen Saison. Die Kosten für das Paket Sky Sport betragen monatlich von 20 Euro bei einer Mindestlaufzeit von einem Jahr; dann hast du aber die Möglichkeit, neben der Formel 1 unter anderem die MotoGP, Tennis und Golf zu streamen.

Wenn du flexibler sein und dich kein Jahr binden möchtest, ist die reine Streaming-Plattform WOW, die zu Sky gehört, vielleicht eine Option. Hier ist nämlich ein monatlich kündbares Abo möglich, das 35,99 Euro im Monat kostet; der Preis für ein Jahresabo beträgt 24,99 Euro monatlich.

Überblick:

– Preis: Je nach Paket 20 bis 50 Euro monatlich;

– Welche Rennen? Alle Rennen live

– Sonstiges: Weitere Sportarten im Abo enthalten.

ServusTV und ORF (Österreich)

Wenn du in Österreich wohnst, kommst du in den Luxus, alle Rennen live und gratis sehen zu können. Der Privatsender ServusTV und der öffentlich-rechtliche Sender ORF wechseln sich bei den Rennen ab.

Entweder schaust du die Formel 1 im Free-TV, oder du nutzt den Livestream auf ServusTV On beziehungsweise in der Mediathek vom ORF.

Überblick:

– Preis: Kostenlos;

– Welche Rennen? Alle Rennen live, abwechselnd auf ServusTV und ORF.

SRF (Schweiz)

Auch SRF überträgt alle 24 Rennen der Formel 1 live im Fernsehen oder als HD-Stream in der SRF Sport-App – beziehungsweise kannst du die App SRF Play für Fire TV und Android TV nutzen, um die F1 auch auf deinem Fernseher zu streamen. Beachte allerdings, dass sich die F1-Sendungen des SRF nicht im Replay anschauen lassen, das bedeutet, online kannst du nur live dabei sein.

Überblick:

– Preis: Kostenlos;

– Welche Rennen? Alle Rennen live.

F1 TV (online)

Die offizielle Webseite der Formel 1 bietet zwar keinen klassischen Live-Stream, dafür aber die Option F1 TV. Für 2,99 Euro im Monat oder 26,99 Euro im Jahr streamst du das Teamradio, das bedeutet, du bist bei allen Teams live im Funk dabei. Außerdem gibt es noch exklusive F1-Shows, die dir vertiefte Einblicke in die Welt der Formel 1 bieten.

Überblick:

– Preis: 2,99 Euro im Monat oder 26,99 Euro im Jahr;

– Welche Rennen? Bei allen Rennen live im Funk dabei sein;

– Sonstiges: Exklusive F1-Shows im Abo inbegriffen.

Die Formel 1 gratis mit einem VPN

Wie erwähnt übertragen die Sender ServusTV, ORF und SRF ihre Rennen nicht nur im frei empfangbaren TV, sondern ebenso als Live-Stream im Internet. Wenn du dich allerdings nicht in Österreich beziehungsweise in der Schweiz aufhältst, wird dir der Zugang zum Stream verwehrt. Denn die Webseiten erkennen anhand deiner IP-Adresse, in welchem Land du dich gerade aufhältst.

Um nun also im Ausland auf die Live-Streams zugreifen zu können, kannst du ein VPN nutzen. Mit diesem virtuellen privaten Netzwerk (kurz: VPN) werden deine Daten verschlüsselt über einen VPN-Server gesendet. Diese können auch in Ländern wie Österreich und der Schweiz stehen. Bei seriösen VPN-Anbieter sind diese Länder sehr wahrscheinlich im Abo enthalten.

Der Vorteil für dich ist, dass ein VPN dir nicht nur den Live-Stream der Formel 1 ermöglicht, sondern auch deine Cybersicherheit und Privatsphäre erhöht. Doch gänzlich gratis sind gute VPN-Dienste nicht, aber Anbieter wie Surfshark bieten ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

Surfshark VPN für die Formel 1

Wer mit einem VPN die Formel 1 in HD-Qualität streamen möchte, benötigt einen VPN-Dienst, der dieser Aufgabe gewachsen ist. Nichts wäre ärgerlicher, als wenn es permanent zu Rucklern und Aussetzern beim Streaming käme.

Der VPN-Anbieter Surfshark ist daher eine gute Wahl, da er mit seinen schnellen VPN-Servern in Österreich und der Schweiz zuverlässig den Zugriff auf die Live-Streams von ServusTV, ORF und SRF ermöglicht. Ein HD-Stream der Formel 1 oder anderer Inhalte wie auf Netflix oder Amazon Prime ist damit ohne Probleme möglich. Wenn du ein Sport-Abo von Sky besitzt, kannst du das VPN übrigens auch nutzen, um im Ausland auf den Live-Stream der Formel 1 von Sky oder WOW zuzugreifen.

Beachte, dass die Verbindungsgeschwindigkeit abnehmen kann, je weiter dein tatsächlicher Standort von dem des VPN-Servers abweicht. Wenn du beispielsweise versuchst, von Neuseeland aus eine Verbindung zu einem Server in Österreich aufzubauen, müssen deine Daten einen weiten Weg zurücklegen und werden gleichzeitig noch sicher verschlüsselt.

Ein Premium-VPN-Dienst wie Surfshark verfügt aber über moderne VPN-Protokolle und eine leistungsstarke Infrastruktur, so dass dies eher selten vorkommt.

Für das Basis-Abo von Surfshark zahlst du bei einem Zwei-Jahres-Abo 2,39 Euro monatlich. Für diesen Preis stehen dir über 3200 VPN-Server in 100 Ländern zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil von Surfshark: Es gibt keine Einschränkung bei der Geräteanzahl, so dass du mit einem Abo so viele Geräte von dir schützen kannst, wie du möchtest.

Wie richte ich ein VPN für die MotoGP ein?

So richtest du ein VPN ein, um live bei der Formel 1 dabei zu sein und keine Übertragung zu verpassen:

1. Entscheide dich zunächst für einen VPN-Anbieter wie Surfshark und registriere dich für ein Konto.

2. Schließe ein für dich passendes Abo ab.

3. Suche innerhalb der App oder Browser-Erweiterung die VPN-Server für Österreich oder die Schweiz und verbinde dich mit einem der Server. Wähle für dein Sky-Abo einen der Server in Deutschland.

FAQs

Wie kann man die Formel 1 im Live-Stream schauen?

In Deutschland benötigst du ein Abo von Sky oder musst dich mit sieben Rennen bei RTL begnügen. Wenn du in Österreich oder der Schweiz wohnst, schaust du die F1 im klassischen Fernsehen oder online bei ServusTV, ORF oder SRF.

Wo kann man die Formel 1 im Live-Stream schauen?

In Deutschland schaust du die Grand-Prix-Rennen im Live-Stream auf dem Pay-TV-Sender Sky beziehungsweise WOW oder ausgewählte Rennen bei RTL im Free-TV. In Österreich und der Schweiz übertragen ServusTV und ORF (Österreich) beziehungsweise SRF (Schweiz) alle Rennwochenenden.

Wann beginnen die F1-Rennen?

Das erste Rennwochenende fand bereits vom 29. Februar – 02. März in Bahrain statt. Das letzte Rennen findet im Dezember in Abu Dhabi statt. Die Wettkämpfe in Europa (wie in den Niederlanden, Österreich oder Italien) starten normalerweise um 15 Uhr. Oben findest du einen ausführlichen F1-Rennkalender 2024.

Kann ich F1 online live schauen?

Ja, auf den Webseiten der entsprechenden Sender gibt es immer auch die Möglichkeit, das im Live-Stream zu schauen. Alternativ nutzt du die App auf deinem Smartphone, Tablet oder Smart TV.