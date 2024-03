Windows 11: Microsoft entwickelt einheitliche Teams-App

Sie erlaubt künftig die Nutzung von persönlichen Konten und Geschäftskonten in einer App. Die neue Teams-App ersetzt ab Herbst die Version für Privatanwender.

Microsoft hat eine einheitliche Teams-App für Windows 11 angekündigt. Derzeit bietet das Unternehmen zwei unterschiedliche App-Versionen an: für persönliche Konten und für Geschäftskonten. In der neuen App sollen Nutzer dann in der Lage sein, zwischen verschiedenen Konten zu wechseln.

Derzeit testet Microsoft die neue App in aktuellen Builds von Windows 11 im Insider-Programm. Eine Preview soll im April für zahlende Kunden zur Verfügung stehen. Die Allgemeinheit erhält die neue Version von Teams mit dem Update auf Windows 11 24H2, das wahrscheinlich im Herbst erscheinen wird.

In einem Blogeintrag weist Microsoft darauf hin, dass die neue App aufgrund von Rückmeldungen von Privatnutzern und Geschäftskunden entwickelt wurde, die sich für eine einheitliche Teams-App ausgesprochen haben. Der Wechsel zwischen unterschiedlichen Konten erfolgt künftig über das Profilbild. Vor dem Beitritt zu einer Besprechung müssen Nutzer dann unter Umständen das passende Profil auswählen.

Zudem zeigt die neue App bei Benachrichtigungen an, zu welchem Konto diese gehören. Außerdem sollen Benachrichtigungen für persönliche Konten mehr Details enthalten, sodass Nutzer direkt aus dem Benachrichtigungsbanner heraus reagieren können. Sobald die neue Teams-App allgemein verfügbar ist, wird Microsoft die bisher in Windows 11 integrierte Version für Privatanwender aus dem Betriebssystem entfernen.