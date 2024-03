Business GPT für Energieparkentwickler UKA-Gruppe

Die UKA-Gruppe greift jetzt auf ein sicheres, datenschutzkonformes Tool für generative KI zu. Der Projektentwickler für erneuerbare Energien ist erster Business GPT-Kunde der Telekom. Die Lösung bietet generative KI und die Möglichkeit der Einbindung unternehmensinterner Dokumente. Die Anwendung ist geprüft auf IT-Sicherheit und Datenschutz und auf Cloudumgebungen der Telekom gehostet. So behält UKA die Kontrolle über ihre Daten, in Übereinstimmung mit der DSGVO und dem deutschen Datenschutz.

Browserbasierte Business GPT über Intranet

UKA bietet mit dieser Lösung den Mitarbeitenden eine Anwendung für den täglichen Gebrauch und kann zugleich innovative Anwendungsfälle mit den Fachabteilungen erproben. Zukünftig sollen Unternehmensanwendungen über Schnittstellen direkt angebunden werden können. Das browserbasierte Business GPT ist bei UKA über das unternehmenseigene Intranet zu erreichen und im entsprechenden Corporate Design gestaltet. Der Weg vom Use Case bis zur zielbringenden Nutzung wird dadurch enorm verkürzt.

Dank sicherem Betrieb auf Cloudumgebungen in Europa können Unternehmen die Modelle GPT 3.5 und GPT 4.0 von den Microsoft Azure OpenAI Services in einem abgeschirmten Bereich nutzen. „Business GPT macht uns zu absoluten Vorreitern. Mit diesem Tool befähigen wir unsere Mitarbeitenden weltweit, Anwendungsfälle für KI-Sprachmodelle in einer sicheren Umgebung zu erproben und gewinnbringend einzusetzen“, sagt Christian Schmidt, Head of IT and Digital, UKA.