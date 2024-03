DMSFACTORY bringt M-Files-Gemeinde die SendByMail-Funktion zurück

Jüngstes Produkt der DMSFACTORY-Ideenschmiede: Inhalte direkt aus M-Files per Knopfdruck als PDF, Link oder Kopie in eine E-Mail exportieren

Mit der neuen M-Files-Erweiterung ermöglicht die DMSFACTORY den NutzerInnen wieder, Inhalte direkt aus M-Files in eine E-Mail zu exportieren – ein weiteres Feature aus der Ideenschmiede, einer Plattform, über die der Spezialist für digitale Prozesse im papierlosen Büro Bedürfnisse von KundInnen und anderen M-Files NutzerInnen aufgreift und in die Tat umsetzt.

Weil besonders viele NutzerInnen diese Funktion bereits in ihre Arbeitsroutine integriert hatten, war der Wunsch nach einer Wiederbelebung der Send-by-Mail-Funktion im Desktop-Client von M-Files sehr hoch. Die DMSFACTORY bietet der M-Files Community genau das und entwickelt die drei Menüpunkte: „Send PDF by E-Mail“, „Send Link by E-Mail“ und „Send a Copy by E-Mail“. So können Inhalte direkt aus M-Files wieder per Knopfdruck als PDF, Link oder Kopie in eine E-Mail exportiert werden.

„Bei der Entwicklung dieser Erweiterung haben wir besonders darauf geachtet, uns an den zuvor bestehenden Menüpunkten zu orientieren und den NutzerInnen so eine nahtlose Benutzererfahrung zu ermöglich. Fast so, als wären die Funktionen nie verschwunden“, so Jörg Loring vom Professional Service der DMSFACTORY.

Das Produkt DMSFACTORY SendByMail für M-Files geht im März 2024 an den Markt und steht allen KundInnen der DMSFACTORY kostenfrei zur Verfügung. „Wir möchten, dass sich die NutzerInnen uneingeschränkt auf ihre Produktivität im System verlassen können – und zwar ohne sich Gedanken über mögliche Veränderungen in Updates machen zu müssen.“, erklärt Manfred Fort, Geschäftsführer der DMSFACTORY. Auch künftig sollen weitere Produkte und Tools im Rahmen der Ideenschmiede entwickelt werden.