Mit einem VPN deinen Urlaub günstiger buchen

Wieso ein VPN für deine Reise nützlich sein kann

Vermeide Preisdiskriminierung

Nachweislich können Webseiten und Online-Dienste anhand der Daten, die sie über dich in Erfahrung bringen, ihre Preise bei Flügen, Hotels und auch anderen Produkten und Dienstleistungen anpassen. Das wird auch als „dynamische Preisgestaltung“ bezeichnet. Die Preise werden basierend auf deiner IP-Adresse gestaltet. Diese verrät deinen exakten Standort, deinen Internetanbieter, dein Betriebssystem oder Internet-Browser sowie die von dir besuchten Webseiten. Wie könntest du dies vermeiden? Die Lösung lautet: Über eine VPN-Verbindung.

Mit VPN Urlaub, Hotels und Flüge buchen und damit die besten Angebote sichern

Wenn du beispielsweise in einer Gegend mit hohen Immobilien- und Mietpreisen wohnst und von einem MacBook auf eine Webseite zugreifst, geht die Seite davon aus, dass du prinzipiell bereit bist, mehr Geld für deinen Urlaub auszugeben.

Ebenso kann sich die Auswahl, die du angezeigt bekommst, anhand dieser Daten ändern. Denn wie erwähnt, verrät die IP-Adresse, welche Webseiten du zuvor besucht hast. Wenn ersichtlich ist, dass du intensiv nach einem bestimmten Flug oder oder nach einem Hotel in einer Region gesucht hast, werden diese besonders prominent platziert.

Hinzu kommen noch allgemeine Informationen wie Tages- und Jahreszeit. Preise schwanken häufig an einem einzigen Tag und können im Sommer höher sein als im Winter oder andersherum, je nach Produkt oder Dienstleistung.

Eine VPN-Verbindung kann dynamische Preise effektiv verhindern, indem sich Nutzer mit einem VPN-Server in einem Land ihrer Wahl verbinden, wo die Preise möglicherweise niedriger sind. In häufigen Fällen können das die Heimatländer der betreffenden Unternehmen sein. Wer zum Beispiel per VPN Hotels in Thailand bucht (per Verbindung zu einem thailändischen VPN-Server) hat gute Chancen, einen günstigeren Preis zu ergattern.

Ansonsten ist es empfehlenswert, die Reisen über eine VPN-Verbindung im Vereinigten Königreich zu buchen. Denn im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern erweisen sich die Preise dort günstiger als im restlichen Europa.

Beachte aber bei Buchungen in anderen Ländern, dass der Wert einer Landeswährung schwankt und dies sich letztlich auf die Preise auswirken kann.

Weitere Tipps gegen Preisdiskriminierung

Viele Menschen buchen vorschnell ihren Urlaub, nur um dann im Nachhinein festzustellen, dass sie ein günstigeres Angebot finden, die aktuelle Buchung dann aber nicht mehr stornieren können. Deshalb bietet sich ein Preisvergleich vor der Urlaubsbuchung an, um die Kosten auf verschiedenen Portalen und Webseiten zu vergleichen.

Besteht die Möglichkeit dazu, können Preise zudem auf verschiedenen Geräten und über verschiedene Buchungsportale verglichen werden. Denn viele bekannte Buchungsportale bieten zwar eine bequeme Möglichkeit zur Suche, lassen sich dies aber eine Provision durch Betreiber oder Fluggesellschaften kosten. Dadurch können sich die Preise etwas erhöhen.

In manchen Fällen können die Kosten für einen Flug oder ein Hotel ebenfalls abweichen, wenn der Nutzer von einem Smartphone per App auf ein Buchungsportal zugreift, statt die Webseite im Browser zu öffnen.

RatePunk – Ganz einfach Preise vergleichen

Ein nützliches und sicheres Tool, das beim nächsten Urlaub Geld sparen kann und zudem kostenlos ist, ist RatePunk. Es lässt sich als App auf dein Smartphone herunterladen oder als Erweiterung für deinen Browser nutzen. Wenn der Nutzer nun Buchungsportale wie booking.com, Expedia oder andere aufruft, zeigt RatePunk Vergleichsliste mit denselben Hotels für den gleichen Zeitraum. Innerhalb der App auf dem Smartphone kann der Nutzer direkt nach Hotels suchen und bekommt die besten Preise angezeigt.

Ist die Unterkunft günstiger, wenn du aus einem anderen Land buchst, informiert dich RatePunk ebenfalls darüber, und du verbindest dich ganz einfach über ein VPN (wie von Surfshark) mit einem der VPN-Server in dem entsprechenden Land.

Für die Urlaubsbuchung entfällt damit das mühselige Vergleichen verschiedener Portale, und du kannst dir stets den besten Deal sichern. Und mit RatePunk und einem VPN brauchst du dafür nicht einmal in andere Länder reisen.

VPN im Urlaub

Mehr Sicherheit in öffentlichen WLAN-Netzwerken

Wer Urlaub in anderen Ländern macht, muss sich häufig Gedanken darüber machen, ob er seine mobilen Daten weiter nutzen kann oder einen zusätzlichen Roaming-Tarif buchen muss, wenn das Urlaubsland zum Beispiel außerhalb der EU liegt.

Deshalb nutzen viele Reisende bevorzugt mobile öffentliche WLAN-Hotspots in Hotels, Cafés, an Flughäfen oder anderen Orten. Doch diese Hotspots sind oft nur unzureichend bis gar nicht gesichert, und Unbekannte, die sich im selben Netzwerk aufhalten, können Daten der anderen Nutzer abgreifen oder deren Geräte mit Malware infizieren.

Mit einem VPN werden die Daten hingegen verschlüsselt durch einen VPN-Tunnel gesendet, wodurch es für Hacker praktisch unmöglich ist, diese abzufangen. Vor allem wenn der Nutzer Webseiten mit sensiblen Daten besucht, wie Online-Banking-Portale, können sich VPNs als extrem nützlich erweisen, um die eigene Cybersicherheit zu erhöhen.

Es ist empfehlenswert, Anbieter zu nutzen, die OpenVPN als VPN-Protokoll verwenden. Das Protokoll gilt als äußerst sicher und kann auf allen Betriebssystemen verwendet werden.

Mit VPN-Verbindung Zensur und Blockieren von Webseiten umgehen

Ein weiterer Vorteil eines VPNs besteht in Ländern, die den Besuch bestimmter Webseiten verbieten oder stark einschränken. So blockiert China den Zugriff auf Google-Webseiten oder soziale Medien wie Facebook und Instagram. Wenn der Nutzer jedoch eine VPN-Verbindung mit einem VPN-Server außerhalb des Landes aufbaut, kann er diese Zensur umgehen und dennoch auf die Webseiten zugreifen.

Ebenso hilft ein VPN, auf heimische Streaming-Portale und Mediatheken zuzugreifen. Denn wer sich nicht in Deutschland aufhält, erhält zum Beispiel beim abendlichen Streaming in Hotels keinen Zugriff auf die Mediatheken von ARD oder ZDF oder die Inhalte des Sky-Abos. Streaming über Netflix oder Amazon Prime Video ist zwar meist weiter möglich, aber die Inhalte können von Land zu Land unterschiedlich sein. Die Verbindung mit einem VPN-Server in Deutschland schafft Abhilfe, so dass auf der Reise weiterhin die gewohnten Inhalte gestreamt werden können.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass manche Länder die Verwendung eines VPNs verbieten, weshalb es wichtig ist, sich vorab über die rechtlichen Bestimmungen zu informieren. Manche VPN-Dienste bieten die Möglichkeit von so genannten verschleierten VPN-Servern an. Sie verbergen die Nutzung eines VPNs, indem Informationen aus den Daten entfernt werden, damit sie wie normale Datenpakete aussehen und nichts auf ein VPN hinweisen. Dafür verwenden VPN-Anbieter verschiedene Vorgehensweisen.

Das ist bei der Auswahl eines VPNs entscheidend

Es ist wichtig, nicht einfach blindlings ein VPN für den nächsten Urlaub zu wählen; insbesondere kostenlose VPN-Dienste sollte man auf allen Fällen vermeiden. Denn diese können sich durch Werbung finanzieren oder im schlimmsten Fall Benutzer-Daten an Dritte weiterverkaufen.

Auswahl an VPN-Servern

Zudem sollte der VPN-Dienst möglichst viele VPN-Standorte weltweit anbieten. Eine breite Abdeckung an Servern sorgt dafür, dass es zu keiner Überlastung von Servern kommt, mit denen eine VPN-Verbindung besteht, denn das kann das VPN-Erlebnis trüben.

VPN-Protokolle

Ein weiterer Faktor bei der Auswahl des besten VPNs sind die VPN-Protokolle. Eines der schnellsten und modernsten Protokolle ist WireGuard, denn es verwendet eine kleine Codebasis und bietet eine starke Verschlüsselung. Schwachstellen lassen sich aufgrund des geringen Codes schnell ausfindig machen. Da es sich um ein noch recht neues Protokoll handelt, bietet es aber nicht jeder VPN-Dienst an.

Aber auch IKEv2/IPsec ist ein äußerst schnelles und sicheres Protokoll. Bei Standortwechseln kann es problemlos zwischen Netzwerken wechseln, was zu einer stabilen Verbindung führt. Durch seine Kompatibilität kann es zudem auf unterschiedlichen Plattformen und Betriebssystemen verwendet werden und ist somit auf den meisten PCs, Smartphones und Routern verfügbar.

Das dritte VPN-Protokoll, das viele Premium-VPN-Dienste integriert haben, ist OpenVPN. Es ist quelloffen, was Transparenz bietet und dafür sorgt, dass es schnell auf Schwachstellen und Bugs geprüft werden kann. Es gilt wie IKEv2/IPsec als sehr vielseitig und ebenso sicher wie die anderen hier genannten VPN-Protokolle, da es fast jedes Verschlüsselungsprotokoll ausführt.

Kill Switch

Über ein reines VPN hinaus sollte ein Anbieter weitere Funktionen in seinem Abo bereithalten, die die Cybersicherheit noch erhöhen können. Eine dieser Funktionen ist ein Kill Switch. Dieser „Schalter“ ist eine Sicherheitsfunktion, die dafür sorgt, dass im Falle eines Verbindungsabbruchs des VPNs die Verbindung zum Internet gekappt wird. Das trägt dazu bei, dass bei IP-Lecks die Preisgabe des tatsächlichen Standorts und die Identität des Nutzers an Dritte verhindert wird.

Eine weitere Sicherheitsschicht bietet Funktionen wie ein Double VPN und verschleierte VPN-Server, die bereits erwähnt wurden. Bei einem Double VPN werden die Nutzerdaten über gleich zwei Server geleitet. Zunächst werden die Informationen auf dem Gerät des Nutzers verschlüsselt und an den ersten VPN-Server gesendet; dann erfolgt eine zweite Verschlüsselung und eine Weitergabe an den zweiten Server, wo die Daten letztlich entschlüsselt werden.

Weitere Sicherheitspakete

Bei Premium-Anbietern gibt es oft die Möglichkeit, das Abo um weitere Cybersicherheitsprogramme zu erweitern. Das kann ein Antivirenprogramm sein, so dass ein Schutz von äußeren Bedrohungen wie durch Malware gewährleistet ist oder aber eine sichere Suchmaschine als Alternative zu Google beziehungsweise ein Passwort-Manager. Diese Erweiterungen sind empfehlenswert, denn selbst wenn damit zusätzliche monatliche Kosten verbunden sind, bieten sie doch einen umfassenden Schutz gegen gängige Online-Bedrohungen.

Urlaub buchen mit den besten VPNs

Wie du erfahren hast, ist ein VPN also in vielerlei Hinsicht ein nützliches Tool, wenn du gerne und oft auf Reisen bist. Es gibt zahlreiche Dienste, die für den Urlaub nützlich, aber auch im Alltag verwendbar sind, jedoch bieten nicht alle dieselbe Leistung, Infrastruktur an Servern und zusätzliche Funktionen.

Um eine Unterkunft oder einen Flug zu buchen und Geld sparen zu können, reichen die meisten Premium-VPN-Anbieter zwar aus. Möchtest du jedoch das VPN im Urlaub mit der ganzen Familie nutzen, ist es sinnvoller, ein VPN zu wählen, das eine unbegrenzte Anzahl an Geräteverbindungen zulässt und bei dem es zu keinen Geschwindigkeitseinbußen kommt.

Worauf du besonders achten solltest, hast du bereits erfahren. Es gibt einen VPN-Anbieter, der besonders zu empfehlen ist – Surfshark.

Der VPN-Dienst Surfshark bietet ein gutes Preis-Leistungsverhältnis mit einer unbegrenzten Anzahl an Verbindungen und lässt sich im Abo um weitere Funktionen erweitern.

Es stehen über 3200 Server in über 100 Ländern zur Verfügung. Die Server sind außerdem mit 10 GBit/s-Ports ausgestattet, um sicherzustellen, dass Geschwindigkeit und Überlastung selten ein Problem darstellen.

Zudem verfolgt der Dienst eine strikte No-Log-Richtlinie, die durch unabhängige Audits regelmäßig geprüft wird. Das bedeutet, Nutzerdaten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Funktion CleanWeb sorgt dafür, dass Werbung blockiert und Tracking verhindert wird.

Bypasser ist ein nützliche Funktion, mit deren Hilfe Nutzer auswählen können, auf welchen Webseiten sie kein VPN verwenden möchten. Denn in seltenen Fällen kann es sein, dass Seiten oder Dienste nicht einwandfrei funktionieren, wenn ein VPN erkannt wird.

Darüber hinaus kannst du dein Abo über ein reines VPN hinaus erweitern, wenn du dich für die Abovariante Surfshark One entscheidest. Dadurch steht dir ein Schutz gegen Viren, Spyware und Malware zur Verfügung; ebenso ist ein Webcam-Schutz integriert. Mit dem Abo One+ wird dein Schutz sogar noch einmal erweitert. Dann hilft dir Surfshark dabei, dass deine Informationen auf Wunsch aus Unternehmensdatenbanken und von gängigen Suchseiten entfernt werden.

Fazit

Dir graut es vor den Preisen von Flügen und Hotels für deinen nächsten Urlaub, und du möchtest ein zuverlässiges Allround-Tool für deine Cybersicherheit auf Reisen? Dann ist ein VPN eindeutig die beste Wahl. Mit dem Ändern deiner IP-Adresse kannst du Preise vergleichen und bares Geld sparen. Nutzt du noch zusätzlich ein Tool wie RatePunk, findest du mit Sicherheit immer die besten Angebote. Sobald RatePunk ein besseres Angebot in einem anderen Land entdeckt, verbindest du dich einfach über das VPN mit einem der Server in dem Land. Geld bei der Urlaubsbuchung zu sparen war noch nie so einfach.

Bei der Wahl des geeigneten VPNs solltest du auf Anbieter wie Surfshark setzen, die genug Server weltweit und zusätzliche Funktionen wie Malware-Schutz bieten. Dann kannst du deinen Urlaub ohne Sorgen genießen.