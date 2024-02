Danke sagen durch Benefits – Mitarbeiter an das Unternehmen binden

Gewusst wie, lässt sich das Internet gezielt einsetzen, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Dabei geht es darum, neue Fachkräfte zu rekrutieren und bestehende Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden. In der Regel greifen Arbeitgeber auf eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen zurück, von denen wir einige hier vorstellen möchten.

Arbeitgebergeschenke online erstellen lassen

Ein wichtiger Faktor beim Employer-Branding ist es, die bestehenden Mitarbeiter zu pflegen und sie mit verschiedenen Benefits von den Vorteilen ihres Arbeitgebers zu überzeugen. Das können besondere Leistungen wie ein Firmenwagen oder zusätzliche Gesundheitsangebote sein, aber auch kleine Zuwendungen wie zum Beispiel gestrickte Socken mit Logo zeigen Anerkennung. Sie bieten sich unter anderem als kleine Aufmerksamkeit vor Weihnachten an. Um Socken personalisieren zu lassen, können sich Unternehmen an einen Online-Anbieter wenden und sich dort hochwertige Modelle nach ihren eigenen Wünschen anfertigen lassen. Gestrickte Modelle aus Naturmaterialien, bei denen das gewünschte Logo in das Maschenbild eingearbeitet ist, eignen sich besonders gut, um den Mitarbeitern gegenüber Wertschätzung auszudrücken. Natürlich können Unternehmen auch Socken bedrucken lassen. Das Ergebnis ist dann aber in der Regel weniger hochwertig. Arbeitnehmer freuen sich sicher auch über andere Geschenke. Von gestrickten Socken haben sie jedoch lange etwas. Außerdem sind sie einfach etwas anderes als die typischen USB-Sticks und Kugelschreiber.

Mobilitätsbudget per App anbieten

Neben kleinen Aufmerksamkeiten wie die oben erwähnten Socken gibt es weitere Möglichkeiten, bestehende Mitarbeiter von der eigenen Arbeitgebermarke zu überzeugen. Ein wichtiger Aspekt für viele Arbeitnehmer ist die Mobilität. Sie möchten möglichst bequem und kostengünstig zur Arbeit kommen. Viele Unternehmen stellen deswegen ein Jobticket oder einen Firmenwagen zur Verfügung. Viel zeitgemäßer sind aber sogenannte Mobilitätsbudgets. Dabei erhalten alle Mitarbeiter pro Monat ein bestimmtes Kontingent, das sie für verschieden Transportlösungen wie das Deutschlandticket, das Leihen von E-Rollern oder zum Tanken verwenden können. Dank praktischer App-Lösungen lässt sich dieses Kontingent ganz einfach digital verwalten.

Digitale Lunch-Gutscheine für Mitarbeiter

Die Angestellten sparen nicht nur gerne bei der Mobilität. Auch beim Mittagessen freuen sie sich über Unterstützung. Täglich dürfen Arbeitgeber einen Zuschuss von 7,23 Euro (Stand: Februar 2024) steuerfrei auszahlen. Auch dafür gibt es digitale Lösungen in Form von Apps, die es den Arbeitnehmern ermöglichen, die Rechnung in einem Restaurant einfach abzufotografieren und beim Arbeitgeber einzureichen.

Homeoffice und Remote-Work für mehr Flexibilität

Moderne Arbeitsmodelle wie das Homeoffice oder Remote-Work wären ohne das Internet nicht möglich. Der Einsatz von Videokonferenzsystemen und Cloud-Lösungen macht es möglich, dass einige Angestellte aus dem heimischen Arbeitszimmer oder sogar aus fernen Ländern ihrer Arbeit nachgehen können. Viele Mitarbeiter wünschen sich zumindest teilweise aus dem Homeoffice oder Remote arbeiten zu können. Damit sie nicht zu anderen Unternehmen abwandern, sollten solche Arbeitsmodelle angeboten werden. Wichtig ist, dass dafür die passende Hard- und Software vorhanden ist. Außerdem sollten die Rahmenbedingungen geregelt werden. Unter anderem ist zu klären, an wie vielen Tagen im Jahr Remote-Work aus dem Ausland erlaubt ist. Dabei müssen selbstverständlich auch steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Aspekte berücksichtigt werden. Trotzdem kann es sich für Unternehmen lohnen, sich einmal damit auseinanderzusetzen und die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Viele Mitarbeiter werden es zu schätzen wissen.