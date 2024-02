KI und Cloud: Microsoft investiert 3,2 Milliarden Euro in Deutschland

Das Geld fließt in den kommenden zwei Jahren unter anderem in den Aufbau einer neuen Infrastruktur in NRW. Microsoft plant aber auch den Ausbau seiner Region Frankfurt am Main.

Microsoft hat die nach eigenen Angaben größte Investition in seiner 40-jährigen Geschichte in Deutschland angekündigt. In den nächsten zwei Jahren will der Softwarekonzern deutschlandweit 3,2 Milliarden Euro in den Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur investieren. Das Geld soll unter anderen in den Ausbau der Cloud-Region Frankfurt am Main sowie in die neu geplanten Infrastrukturen in Nordrhein-Westfalen fließen. Insgesamt sollen sich die Kapazitäten so in den kommenden zwei Jahren mehr als verdoppeln.

„Wir wollen der deutschen Wirtschaft ermöglichen, von KI zu profitieren, um auch weiterhin ihre globale Spitzenposition bei der Wettbewerbsfähigkeit auszubauen“, sagte Brad Smith, Vice Chair und President von Microsoft. „Wir sehen eine steigende Nachfrage nach KI-Anwendungen in wichtigen Wirtschaftszweigen wie Fertigung, Automobilbau, Finanzdienstleistungen, Pharma, Life Sciences und Medizintechnik. Weil sich diese Branchen durch den wirtschaftlichen Wandel grundlegend verändern, ist es wichtig, Unternehmen in Deutschland mit weltweit führender Technologie auszustatten.“

Unter anderem soll das Investitionsprogramm Microsofts KI-gestützte Dienste wie Microsoft 365 und Microsoft Dynamics für deutsche Kunden breiter und lokaler verfügbar machen. Ein weiterer Fokus liegt nach Angaben des Unternehmens auf der Vermittlung digitaler Kompetenzen. Bis Ende 2025 sollen mehr als 1,2 Millionen Menschen in diesem Bereich weitergebildet werden. Dazu plant Microsoft zusammen mit seinem Partner-Ökosystem den Start werden neuer Trainingsprogramme für den Aufbau von KI-Kenntnissen, die Entwicklung technischer KI-Fähigkeiten und die Unterstützung der KI-Transformation in Unternehmen.

„Die heute angekündigte Milliardeninvestition von Microsoft in Deutschland ist eine sehr gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Deutschland“ kommentierte Bundeskanzler Olaf Schröder die Ankündigung der Unternehmens aus Redmond. „Microsoft fördert damit den nötigen Strukturwandel im Rheinischen Revier, bringt die Recheninfrastruktur in unserem Land voran und stärkt das deutsche Ökosystem rund um Künstliche Intelligenz. Solche Projekte zeigen, wie attraktiv der Standort und das Vertrauen von Investoren in Deutschland ist.“