Google schließt schwerwiegende Sicherheitslücken in Chrome

Google hat ein wichtiges Sicherheitsupdate für seinen Browser Chrome veröffentlicht. Es steht für Windows, macOS und Linux zur Verfügung. Nutzer erhalten Fixes für insgesamt sechs Schwachstellen, wobei von mindestens vier Anfälligkeiten ein hohes Risiko ausgeht. Angreifer können unter Umständen aus der Ferne Schadcode einschleusen und innerhalb der Sandbox des Browsers ausführen.

Details nennt Google lediglich zu vier Löchern. Darunter sind Use-after-free-Bugs in den Komponenten Angle, WebAudio und WebGPU. Zudem wurde ein Heap-Pufferüberlauf in Angle beseitigt. Da Angle auch als Default WebGL Backend unter Windows eingesetzt wird, dürften diese Fehler wohl nur Windows-Systeme betreffen.

Das es sich um schwerwiegende Probleme handelt, legen auch die von Google an die jeweiligen Entdecker ausgeschütteten Prämien nahe. Mitarbeiter von Qrious Secure erhalten für Details zu den beiden Schwachstellen in Angle insgesamt 30.000 Dollar. Weitere 10.000 Dollar gehen an einen Mitarbeiter des Ant Group Light-Year Security Lab.

Nutzer sollten nun zeitnah auf die fehlerbereinigten Versionen 120.0.6099.199 für macOS und Linux sowie 120.0.6099.199/200 für Windows umsteigen. Google verteilt die Aktualisierungen wie immer über die Updatefunktion des Browsers. Alternativ kann das Update über den Punkt „Über Google Chrome“ im Hilfe-Menü der Browsereinstellungen manuell gestartet werden. Zum Abschluss der Installation ist ein Neustart des Browsers erforderlich.