Der Baum aus dem Netz wird zum Auslaufmodell

Gerade einmal 1 Prozent der Deutschen will den Tannenbaum in diesem Jahr online bestellen. Im Vorjahr waren es noch 3 Prozent und 2021 sogar 9 Prozent. Insgesamt haben 22 Prozent schon einmal einen Weihnachtsbaum online bestellt oder können es sich zumindest zukünftig vorstellen. Für 77 Prozent kommt ein Kauf des Weihnachtsbaums im Internet hingegen nicht in Frage.

Das ist das Ergebnis einer Befragung unter 1.006 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

Demnach wollen 52 Prozent der Befragten ihren Baum dieses Jahr ganz traditionell im stationären Handel kaufen, also zum Beispiel im Gartencenter oder an einem Verkaufsstand an der Straße. DIY ist allerdings auch eine Option: Jede und jeder Fünfte (22 Prozent) gibt an, zur Axt greifen zu wollen, um den Baum selbst zu schlagen.

Gegen jedwede organische Lösung entscheiden sich zwei weitere Konsumentengruppen: 4 Prozent nutzen in diesem Jahr Bäume aus Plastik und knapp jede/r Fünfte (19 Prozent) stellt gar keinen Baum auf.